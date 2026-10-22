Cocaleros piden sancionar con cárcel la producción ilegal de hoja de coca en Bolivia

Choque, que es presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, informó que en la víspera se entregó el proyecto al Ejecutivo y este jueves al Legislativo para que sea tratado en primera instancia en la Comisión de Coca de la Cámara de Diputados.

"El proyecto plantea que sea un delito el libre cultivo de coca en lugares no autorizados, en áreas protegidas, en parques nacionales y que tenga una pena privativa de cinco a ocho años (de cárcel). Es una forma de evitar la sobreproducción", afirmó Choque.

Asimismo, el proyecto propone cárcel para quienes comercialicen la planta en lugares no autorizados, tomando en cuenta que actualmente hay tiendas en las ciudades andinas de Oruro y El Alto "que no tienen autorización", explicó.

Para el dirigente, "no están funcionando las políticas de Estado" y "tampoco el control social comunitario" que establece la Ley General de la Coca para controlar la expansión de los cultivos.

"El proyecto de Ley es pertinente porque es una forma de frenar la libre producción de coca", sostuvo.

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La hoja de coca tiene en Bolivia usos tradicionales, medicinales y culturales reconocidos por la Constitución, aunque una parte de su producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.

El reciente informe de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) registró un aumento del 7 % de los cultivos de la hoja de coca en Bolivia, al pasar de las 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

La legislación boliviana autoriza hasta 22.000 hectáreas de cultivos en zonas delimitadas en los departamentos de La Paz y Cochabamba, por lo que la superficie registrada en 2025 supera ese límite en 14.400 hectáreas.

El principal incremento se registró en la zona central del Trópico de Cochabamba, donde el área cultivada subió un 22 %, de 14.275 hectáreas en 2024 a 17.460 en 2025, según la Unodc.

En cambio, en la zona subtropical de Los Yungas, en La Paz, la superficie disminuyó un 4 %, de 19.230 a 18.430, según el mismo reporte.

El Trópico de Cochabamba es el bastión sindical y político del expresidente y líder cocalero Evo Morales (2006-2019), en cuyo Gobierno se amplió en 2017, mediante una ley, la superficie de cultivos legales de la planta, de 12.000 a 22.000 hectáreas.

Las normas vigentes autorizan solamente dos mercados para la comercialización legal de hojas de coca, uno en Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y el otro en La Paz, el de Adepcoca.