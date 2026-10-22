Detectan en Paraguay más de mil títulos de funcionarios públicos sin respaldo

En una conferencia de prensa, el senador oficialista Patrick Kemper, quien preside la comisión especial de la Cámara Alta, explicó que de 34.068 títulos examinados, en 1.090 casos "no encuentran respaldo en los registros de las instituciones educativas consultadas".

Kemper advirtió que se debe realizar una "verificación individual rigurosa" para determinar si se trata de "falsificaciones".

Los diplomas pertenecen a 1.082 funcionarios de 35 organismos del Estado, detalló.

El congresista alertó igualmente sobre "fallas reiteradas de control" en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), encargado de habilitar las carreras universitarias, al señalar que 877 ofertas académicas no tienen acreditación vigente, de ellas 184 del área de la salud.

La comisión fue creada en mayo pasado en medio de la polémica desatada por la denuncia de que el exsenador oficialista Hernán Rivas usó un título falso de abogado para integrar y luego presidir brevemente un órgano que investiga y juzga el desempeño de los funcionarios judiciales en el país .

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Kemper anticipó que la evaluación abarcará a otros 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas que todavía no han enviado sus respuestas.

Por su parte, el contralor general, Camilo Benítez, dijo en la misma conferencia de prensa que esto puede ser la "punta del iceberg".

"Nos encontramos con una realidad mucho más perversa de la que nosotros habíamos presumido", sostuvo Benítez, cuyo despacho presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Una de las instituciones auditadas, detalló el contralor, fue el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde detectaron que unos 800 funcionarios que declararon tener un título de grado no habrían cursado sus estudios, según los archivos de las universidades.

Además, advirtió que 146 médicos egresaron de universidades que no estaban habilitadas o que no tenían la acreditación obligatoria de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Luego del informe de la comisión, el MEC informó en un comunicado que, tras un proceso investigativo que lleva "más de dos años", ha anulado los títulos de 108 profesiones de la educación, abrió 12 sumarios administrativos a funcionarios por "títulos apócrifos" y presuntas matrículas irregulares e investiga otros 4 casos de empleados que obtuvieron aumentos salariales con "títulos de dudosa validez".

Ya en junio pasado, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, dio a conocer que detectaron un esquema de registro irregular de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior presuntamente falsos.