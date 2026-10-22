EEUU acusa a 15 personas, entre ellas médicos, por un fraude sanitario de 2.000 millones

EEUU acusa a 15 personas, entre ellas médicos, por un fraude sanitario de 2.000 millones

Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Al menos 15 personas, entre ellas seis profesionales de la salud, fueron acusadas por esquemas de fraude en el sistema de salud que, en conjunto, resultaron en reclamaciones fraudulentas por un total de 2.000 millones de dólares a programas de salud públicos y privados, informó este jueves el Departamento de Justicia (DOJ).