EEUU niega visa a 40 bolivianos, incluido exfiscal Lanchipa, por corrupción y narcotráfico

El Departamento de Estado anunció en un comunicado que, en virtud de los compromisos adoptados el pasado septiembre en la cumbre de seguimiento del llamado Escudo de las Américas, impondrá restricciones de visado a 15 cargos o excargos públicos en Bolivia y a 25 familiares directos de los mismos.

Washington asegura que la políticas anunciadas el mes pasado en ese encuentro tienen como objetivo castigar "a ciudadanos extranjeros que, mediante actos de corrupción o actividades de narcotráfico, socavan a los gobiernos elegidos democráticamente" en las Américas, independientemente de su afiliación política".

Entre los 15 individuos nombrados públicamente se cuentan el exfiscal general del Estado Juan Lanchipa; el exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y comandante policial de Tarija, Freddy Bismarck; la exdirectora general de Migración Katherine Calderón y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada.

También están incluidos en la lista de restricción de visados el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Diego Alejandro Barboza; el exfiscal coordinador de La Paz Armando Rojas y el exjefe de la FELCN en el aeropuerto internacional de Viru Viru Fernando Ronald Velasco.

La medida se suma a la adoptada el pasado 28 de septiembre contra el exfiscal general Roger Mariaca, a quien Washington acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes, y que fue detenido por autoridades bolivianas dos días después, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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"La Administración Trump respalda al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluso dentro de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo", concluye el escrito del Departamento de Estado.

El Escudo de las Américas, establecido este año, es un mecanismo encabezado por Estados Unidos e integrado por otros 14 países de Latinoamérica y el Caribe, diseñado para combatir el crimen organizado de manera conjunta.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha convertido la lucha contra el narcotráfico en las Américas en una de sus prioridades.