El chavismo marcha en homenaje a la mujer y por el mes del cáncer de mama

Ataviados con gorras y pañuelos rosas, los chavistas se concentraron en Plaza Venezuela, una zona céntrica de Caracas, donde la oposición convocada por la líder María Corina Machado también tenía previsto congregarse.

"Hoy nos toca acompañar a la mujer venezolana, que sabe lo que está haciendo desde hace mucho tiempo, que sabe qué hay que hacer, que ha estado al frente diciendo presente siempre", dijo el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, al canal estatal VTV, desde la marcha que tuvo como destino final la avenida Urdaneta, donde se encuentran varias instituciones públicas.

El también ministro de Interior, que suele invitar a marchas del oficialismo cada vez que la oposición hace alguna convocatoria, destacó que con la manifestación buscaban darle un respaldo a las mujeres en este mes de la lucha contra el cáncer de mama.

"Vinimos a acompañarlas (....) para cargarnos nosotros por la fuerza de ellas", añadió.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Yelitze Santaella, indicó que la manifestación se realizó en "todo el territorio nacional" como parte del "compromiso" del Gobierno con las mujeres.

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Instó, asimismo, a las mujeres a dejar el miedo y asistir a sus revisiones médicas.

Según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en Venezuela.

La manifestación que hoy realizó el chavismo fue convocada después de que el partido Vente Venezuela (VV), que encabeza la líder opositora y premio nobel de paz en 2025, María Corina Machado, llamara a movilizaciones en todo el país durante esta jornada, para exigir en las calles la convocatoria a elecciones presidenciales para el año que viene.