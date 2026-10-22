El Kospi surcoreano cede casi un 3 % en la apertura por las dudas sobre la IA

El Kospi surcoreano cede casi un 3 % en la apertura por las dudas sobre la IA

Seúl, 23 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cedía casi un 3 % en la apertura de este viernes, lastrado por las dudas sobre el sector de la inteligencia artificial (IA) y el alza de los precios del petróleo.