El primer ministro finlandés se resguarda en un refugio durante su visita a Kiev

Orpo había viajado a Kiev por la mañana para mostrar "el firme apoyo de Finlandia a Ucrania, mientras continúa la guerra de agresión y el país se prepara para el invierno", de acuerdo a un comunicado del Gobierno finlandés.

Durante la visita, Orpo se reunió con varios miembros de la cúpula política ucraniana y expresó su apoyo a las reformas que debe realizar el país para avanzar en su camino de adhesión a la Unión Europea (UE).

Estas reformas "son importantes no solo para la integración de Ucrania en la Unión Europea, sino también para sus ciudadanos, sus empresas y su recuperación económica", señaló el comunicado.

En el marco de la visita del primer ministro finlandés está previsto que se celebre un foro empresarial ucraniano-finlandés, al que asisten representantes de más de diez empresas finlandesas y otros actores.

El Gobierno finlandés anunció este jueves una donación de dos millones de euros en ayuda humanitaria a Ucrania para ayudar a aliviar la difícil situación de la población civil debido a la intensificación de los ataques por parte de Rusia.

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Un millón de euros se canalizará a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que colabora con socios locales para hacer llegar paquetes de alimentos y otros suministros a las zonas cercanas al frente.

El otro millón se destinará a asistir especialmente a las personas desplazadas internamente en Ucrania a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Según el Gobierno finlandés, el país nórdico ha donado a Ucrania cerca de 5.000 millones de euros desde el inicio de la guerra, de los que 3.600 millones corresponden a material de defensa.

"En relación con el tamaño de su economía, Finlandia es uno de los países que más firmemente respalda a Ucrania", señaló en el comunicado el Ejecutivo finlandés.