Ereván entregará a Bakú al ciudadano que cruzó por error la frontera común

"En este mundo no hay frontera, línea de contacto ni frente que una persona no pueda cruzar", dijo Pashinián, citado por la agencia Armenpress.
Agregó que el azerbaiyano cruzó la frontera y fue detenido inmediatamente por los militares armenios.
"El hombre cruzó la frontera, los militares lo encontraron y lo entregaron al Servicio de Seguridad Nacional", precisó al tiempo de insistir en que se trata de un incidente fronterizo sin importancia.
La semana pasada, Pashinián reveló que Armenia y Azerbaiyán estudian la posibilidad de un intercambio de pequeños territorios para avanzar hacia una paz definitiva.
"Existen varias opciones para resolver el problema de los enclaves y exclaves. En definitiva, la solución debe ser que no haya enclaves ni exclaves a ninguno de los dos lados de la frontera. Este es uno de los escenarios que se están debatiendo. Creo que en Armenia y en Azerbaiyán se siente cada vez más la necesidad de encontrar una solución de este tipo", dijo Pashinian.
Azerbaiyán tiene tres pequeños enclaves en el territorio armenio y Armenia, uno en Azerbaiyán. Esta situación surgió en la época soviética, sin que incluso los cartógrafos actuales sepan cómo un pueblo poblado por representantes de una nación u otra pasó a formar parte del territorio de su vecino.