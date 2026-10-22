Gobierno colombiano expide por decreto presupuesto de 2027 por 199.161 millones de dólares

El decreto 1599, firmado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, fija "los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2027 en la suma de 634,9 billones de pesos".

El Gobierno tiene previstos ingresos por 604 billones de pesos (189.859 millones de dólares) para 2027 para financiar parte del presupuesto, de los cuales 299 billones de pesos (93.852 millones de dólares) corresponden a ingresos corrientes y 281,3 billones de pesos (88.284 millones de dólares) a recursos de capital.

El presupuesto será financiado, según el documento, por 299 billones de pesos (93.852 millones de dólares) de ingresos corrientes y 281,3 billones de pesos (88.284 millones de dólares) de recursos de capital.

En ese sentido, el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, también anunció que el Gobierno presentará próximamente al Congreso una ley de rescate económico para profundizar el ajuste fiscal y favorecer el crecimiento.

Restrepo, aseguró ese día que el presupuesto "no ha sido hundido" y que, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, regirá el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso.

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"El presupuesto fue discutido y fue aprobado por la mayoría de los parlamentarios en ambas corporaciones. No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie", afirmó Restrepo en una declaración en la que sostuvo que tanto el monto total como la distribución de los recursos y las facultades de traslado y reorientación presupuestal quedaron definidos en esa primera discusión.

La Constitución y el reglamento legislativo establecen que, cuando las dos cámaras aprueban textos diferentes, deben conformarse comisiones de conciliación y someter el texto unificado a una nueva votación.

El problema estuvo en que el plazo constitucional para aprobar el presupuesto venció el 20 de octubre, por lo que no se completó ese procedimiento.