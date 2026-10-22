Israel libera a todos menos a un colono detenido tras agresión a diplomáticos y periodista

Un tribunal de Jerusalén ordenó ayer miércoles la liberación de cuatro de cinco sospechosos, a quienes ordenó permanecer bajo arresto domiciliario hasta el 29 de octubre.
Tres de ellos estaban siendo investigados por su presunta participación en un ataque perpetrado el sábado por unos 50 colonos contra palestinos, activistas y periodistas en la aldea palestina de Abu Falah.
Durante la agresión, una fotoperiodista estadounidense del Washington Post, Heidi Levine, recibió una paliza a manos de jóvenes colonos y tuvo que ser operada en un hospital israelí.
El cuarto liberado es sospechoso de haber participado en otro ataque, el domingo, contra una delegación diplomática belga, polaca y francesa en la aldea palestina cristiana de Taybeh.
La jueza le ha prohibido acercarse a este pueblo durante seis meses, así como a otras localidades de Cisjordania.
El Tribunal solo extendió, hasta el próximo lunes 26 de octubre, la detención de un quinto sospechoso vinculado a este último ataque, tras considerar que las sospechas contra este colono se habían reforzado.
Las agresiones de colonos contra palestinos y periodistas son frecuentes en la Cisjordania ocupada. Organizaciones de derechos humanos denuncian que estos ataques rara vez terminan en acusaciones formales y señalan un patrón de casi impunidad.