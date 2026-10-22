Israel libera a todos menos a un colono detenido tras agresión a diplomáticos y periodista

Israel libera a todos menos a un colono detenido tras agresión a diplomáticos y periodista

Jerusalén, 22 oct (EFE).- Israel ha puesto en libertad a todos menos a uno de los colonos que seguían detenidos tras dos agresiones contra diplomáticos europeos y una periodista estadounidense el fin de semana en Cisjordania ocupada, según un comunicado policial al que tuvo acceso EFE.