Jueza cita a Trump a declarar el 11 de diciembre en el caso de difamación contra la BBC

Trump presentó en diciembre de 2025 la demanda, en la que acusa a la BBC de difamación por la edición "maliciosa" de un documental emitido días antes de las elecciones del 5 de noviembre de 2024, así como de vulnerar una ley de Florida sobre prácticas comerciales engañosas, y reclama 10.000 millones de dólares.

El presidente acusa a la BBC de manipular en ese documental su discurso del 6 de enero de 2021 para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y "luchar como demonios" durante el asalto a la sede del legislativo estadounidense.

La jueza Enjoliqué Lett realizó este jueves una audiencia, en la que fijó la nueva fecha límite para que Trump declare el 11 de diciembre después de que los abogados del presidente cancelaran la anterior, prevista para el 16 de octubre.

Los abogados de Trump argumentaron que ese día estaba ocupado con "asuntos de importancia nacional", pero los de la BBC denunciaron que el presidente estuvo haciendo campaña para las elecciones legislativas de noviembre en Georgia y después en un evento de recaudación de fondos en su mansión de Florida.

La declaración a la que está citado Trump es un interrogatorio que forma parte del proceso de recopilación de pruebas en el caso, cuyo juicio está programado para el 15 de febrero de 2027.

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La jueza Lett además expresó estar "insatisfecha" con la entrega de documentos por parte de la defensa de Trump, cuestionó que esta haya hecho "una búsqueda exhaustiva" y amenazó con desestimar el caso si no cumple sus órdenes para cumplir con su obligación y suministrar las pruebas que requiere.

Tanto la jueza como las partes reconocieron que la toma de declaración puede aplazarse de nuevo si otro juez, Jeffrey Kuntz, decide ampliar el calendario del caso, que actualmente fija el 18 de diciembre como fecha límite para finalizar el proceso de recopilación de pruebas.