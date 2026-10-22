La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja de 1,50 %

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Aluar (+2,1 %) y Bolsas y Mercados (+1,1 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (-3,5 %) y Central Puerto (-3,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares presentaron bajadas de hasta el 1,4 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 4,2 %, a 702 puntos básicos, un nivel de cierre que no registraba desde octubre de 2025.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió cinco pesos argentinos hasta 1.550 por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.527 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo a 1.565 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) cayó 0,3 %, a 1.632,41 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,1 %, hasta los 1.549,49 pesos por unidad.