La Eurocámara pide que la UE considere a los hutíes como organización terrorista

En una resolución no vinculante, los eurodiputados califican estos ataques de violaciones flagrantes del Derecho internacional y del Derecho internacional humanitario, y subrayan que gran número de civiles yemeníes han perdido la vida o se han visto desplazados, mientras la crisis humanitaria en el país se ha agravado.

En concreto, a raíz de una propuesta de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, instaron al Consejo de la UE -los países- a incluir al movimiento hutí -incluidas sus ramas militar y política, sus dirigentes y su aparato militar y de seguridad- en la lista de organizaciones terroristas de la UE, así como que se desmantelen todos sus canales de financiación y que se les congelen fondos.

El Parlamento también denunció los ataques con misiles y drones perpetrados por los hutíes contra Israel y los Emiratos Árabes Unidos en los últimos años, y les instaron a cesar "de inmediato todas las hostilidades, tanto dentro como fuera de Yemen, y a renunciar a cualquier ambición territorial".

Además, condenó el "papel desestabilizador" de Irán, que "supone una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de toda la región y proporciona a los hutíes armas, tecnología de misiles y drones, formación y financiación".

Igualmente, los eurodiputados manifestaron su repulsa al bloqueo naval de Arabia Saudí por parte de los hutíes y sus ataques contra las infraestructuras energéticas y la navegación mercante en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, con especial preocupación por "el impacto que tiene en la UE la interrupción simultánea del tráfico marítimo" a través de ese paso y del estrecho de Ormuz, y el aumento de los precios de la energía que está provocando.

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La resolución destaca también el "papel fundamental" de la operación de seguridad marítima defensiva de la UE 'Aspides' en el mar Rojo y pide a los Estados miembros que le doten de "más medios navales y aéreos adicionales y debidamente equipados".

Asimismo, solicita mayor cooperación entre la UE y sus socios del Golfo en materia de seguridad y defensa, e insiste en la "catastrófica situación humanitaria" en Yemen agravada por la reanudación de los combates, y la necesidad de que la UE aumente la asistencia, también a través del próximo instrumento financiero 'Europa Global', con una "supervisión estricta" de la ayuda humanitaria financiada por la UE destinada al país.