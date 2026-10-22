La Fiscalía acusa a Meta de "incumplir" órdenes para tratar por igual a Lula y Bolsonaro

El Ministerio Público envió un escrito al Tribunal Superior Electoral (TSE) en el que defendió aplicar a Meta una multa diaria de 500.000 reales (100.000 dólares / 90.000 euros) por cada orden incumplida mientras persistan las irregularidades.

La campaña del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha denunciado que Meta, a través de su herramienta de inteligencia artificial o sus servicios de publicidad, ha favorecido al hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro y restringido el alcance y la creación de contenidos afines al dirigente progresista.

La plataforma estadounidense, por su parte, afirmó que ambas campañas son tratadas de forma "igual y no discriminatoria" en una respuesta enviada estos días al TSE.

Con todo, el jueves de la semana pasada, uno de los jueces del tribunal electoral ordenó a Meta adoptar 17 medidas para garantizar que ambas candidaturas, que se medirán el domingo en las urnas, reciban el mismo trato.

Sin embargo, el subprocurador general electoral, Alexandre Espinosa, manifestó este jueves que Meta "no ha cumplido algunas de las exigencias impuestas por el TSE dentro del plazo determinado por la corte".

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Entre esas exigencias citó la presentación de un informe sobre el tratamiento de las denuncias electorales formuladas por ambas campañas.

También señaló que el gigante tecnológico no envió "información individualizada sobre anuncios electorales suspendidos, con alcance, importes y la identificación de los responsables de los pagos".

Ni mandó "estadísticas sobre la generación y el rechazo de contenidos generados por la herramienta de inteligencia artificial de Meta, además de datos sobre los filtros de seguridad utilizados", según la Fiscalía.

Espinosa resaltó que, aunque Meta "no se haya negado formalmente" a cumplir tales determinaciones, estas no se han adoptado dentro del plazo establecido por la Justicia por lo que se considera que las ha incumplido.

Lula y Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia brasileña este domingo 25 de octubre en una segunda vuelta electoral para la que los sondeos prevén un desenlace muy ajustado, ya que ambos candidatos aparecen empatados técnicamente en intención de voto.