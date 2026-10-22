La UE y Vietnam acuerdan estrechar su cooperación en seguridad y materias primas críticas

"En un mundo incierto, la UE y Vietnam demuestran que las asociaciones fiables y previsibles importan", valoró el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en sus redes sociales al término de la reunión, a la que también asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"A pesar de la distancia geográfica, compartimos la misma visión de defender el multilateralismo y respetar el orden internacional basado en normas", recalcó.

La UE y Vietnam celebraron el impulso de sus relaciones tras la elevación de los lazos bilaterales a la categoría de Asociación Estratégica Integral en enero de 2026 y se centrarán ahora en "invertir en el futuro del otro: en la transición verde, las materias primas críticas, la tecnología y la innovación, las infraestructuras estratégicas y otros sectores", precisó Costa.

Von der Leyen, por su parte, señaló que el acuerdo de libre comercio ha elevado el comercio bilateral en un 53 % y que ambos han acordado "trabajar más estrechamente en materia de seguridad y de seguridad marítima".

En un comunicado conjunto, los dirigentes se comprometieron a profundizar la asociación a través de las inversiones del Global Gateway y de la Asociación para una Transición Energética Justa.

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También pidieron la plena aplicación del tratado de libre comercio y la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones, firmado en 2019 y a la espera de ser refrendado en ocho países del bloque, entre ellos Francia, Bélgica, Países Bajos e Irlanda.

Costa y Von der Leyen elogiaron el "papel constructivo" de Vietnam en la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) de cara a la próxima Cumbre Conmemorativa UE-ASEAN de 2027, que marcará 50 años de relaciones, según un comunicado del Consejo.