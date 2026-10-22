Los estudiantes que desafían al Gobierno serbio cierran esperanzados su campaña electoral

"¡Victoria, victoria!", "¡Ha llegado su fin!", "¡Vučić se va, se va!" o "¡Serbia o la mafia!", coreaban los manifestantes en la plaza Slavija de la capital serbia, animados por recientes sondeos que sitúan a la 'Lista de Estudiantes' en el primer lugar de la intención de voto.

Entusiasmados, varios participantes entrevistados en directo por la emisora independiente N1 estimaron en más de 275.000 las personas que asistieron al evento, celebrado bajo el lema 'La victoria te llama'.

"¡Huele a libertad!", exclamó uno de los asistentes ante las cámaras.

"Después de catorce años de infierno la gente ha decidido decir: ¡Basta!", afirmó otro al aludir a la más de una década que lleva Vučić dominando la escena política del país como primer ministro y como presidente, cargo este último al que renunció el pasado mes para poder concurrir en estos comicios como candidato a la jefatura del Gobierno por segundas vez.

Natalija Stepanovic, una estudiante de Artes Dramáticas de Belgrado, recordó, al dirigirse a la multitud, que los estudiantes empezaron a organizar reuniones de protesta después de que el 1 de noviembre de 2024 dieciséis personas perdieran la vida a causa del derrumbe de una marquesina de la estación de tren de Novi Sad.

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La oposición considera que el techo, que había sido reformado poco antes de la tragedia, se cayó debido a deficiencias ocasionadas por la corrupción endémica.

Después de que las autoridades rechazaran las demandas estudiantiles para depurar responsabilidades por la tragedia y restaurar el Estado de derecho, el movimiento comenzó a exigir comicios anticipados.

Vučić, cuya popularidad ha ido en declive, aceptó finalmente adelantar al 25 de octubre las elecciones legislativas previstas inicialmente para 2027.

Ivana, una joven serbia que reside en Barcelona, una de las grandes ciudades en el extranjero donde el Ministerio de Asuntos Exteriores serbio no habilitó colegios electorales, destacó la atmósfera "optimista" que se respira.

El acto concluyó con el desfile de los 250 integrantes de la 'Lista de Estudiantes', portando cada uno en alto un ejemplar de la Constitución.

Elegidos por las asambleas universitarias para ocupar escaños en el Parlamento, ninguno de los candidatos es estudiante en activo.

Con la Carta Magna serbia en la mano, simbolizaron una de sus principales promesas electorales: restablecer el Estado de derecho en Serbia y poner fin a los abusos atribuidos a Vučić y a su equipo.