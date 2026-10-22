Más de 400 migrantes procedentes de África llegaron a la isla española El Hierro

El último cayuco fue localizado en aguas próximas a esa isla del archipiélago de las Canarias con entre 130 y 150 personas a bordo, lo que elevó a más de 400 la cifra de personas que habrán desembarcado en El Hierro esta jornada.

Salvamento Marítimo detectó la precaria embarcación en el mar y contactó con un buque mercante que navegaba por la zona para que mantuviera el contacto visual con el cayuco hasta la llegada de una embarcación de Salvamento que lo está acompañando al puerto, por lo que se está a la espera del recuento definitivo de migrantes.

En tres embarcaciones anteriores viajaban 235 hombres, 25 mujeres y 25 menores de edad que habían zarpado de Senegal, Gambia y Mauritania.

La tercera embarcación entró en el puerto de La Restinga a las 15:20 hora local (14:20 GMT) acompañada por una embarcación de Salvamento con 33 varones senegaleses a bordo, de los que 14 eran menores.

Los ocupantes relataron que habían salido cuatro días antes desde Nuadibú, en el norte de Mauritania.

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Poco antes, había llegado el cayuco con más personas a bordo, un total de 190, acompañado por otra embarcación de Salvamento Marítimo tras siete días de navegación desde Tanji, en Gambia.

En esa embarcación precaria viajaban 160 hombres, 22 mujeres y ocho menores procedentes de Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, Gambia y Guinea-Conakri.

Dos personas precisaron asistencia sanitaria en el único hospital público que hay en la isla, que tiene poco más de 12.000 habitantes.

La primera llegada de la jornada se produjo hacia la 1:30 hora local (00:30 GMT), cuando un cayuco con 62 ocupantes, entre ellos tres mujeres y tres menores, entró por sus propios medios en La Restinga.

Los migrantes explicaron que procedían de Senegal, Mali, Gambia y Guinea-Conakri y que habían partido siete días antes desde Saint Louis, en Senegal.

Todos se encontraban en buen estado de salud, según los servicios de emergencia.

Entre el 16 de agosto y el 15 de octubre de 2026 llegaron al archipiélago Canario, donde se encuentra El Hierro, 4.162 migrantes a bordo de embarcaciones precarias, según los datos quincenales del Ministerio del Interior español, frente a los 1.608 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado, un aumento del 159 %.

No obstante, el fuerte descenso acumulado durante el primer semestre de 2026 hace que el balance global de las llegadas a Canarias desde el 1 de enero siga siendo de disminución: 8.970 personas frente a 13.491 del año pasado.