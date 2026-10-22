Miles de estudiantes denuncian en Viena la falta de dinero para las universidades

'No cuts' (No a los recortes), 'Nuestra educación, nuestro futuro', 'El futuro necesita educación' o 'El arte es el sistema nervioso de la sociedad', se leía en las pancartas enarboladas por los cerca de 30.000 universitarios que, al ritmo de tambores y rodeados de un amplio despliegue policial, marchaban por las avenidas del centro de la capital austriaca.

Convocados bajo el lema 'Alerta Roja: Salvemos las universidades' por la Unión Nacional de Estudiantes de Austria (ÖH), los manifestantes denuncian un agujero presupuestario de 2.000 millones de euros durante el trienio 2028-2030.

El Gobierno austriaco -una coalición de conservadores, socialdemócratas y liberales- ha aprobado un presupuesto de 16.000 millones de euros para financiar durante dicho periodo a las 23 universidades públicas de este país de 9 millones de habitantes.

Al ser prácticamente la misma cifra que la dotación actual, la suma no tiene en cuenta la carestía general ni contempla subidas salariales hasta 2030, denunció la Conferencia de Universidades de Austria (uniko).

Los rectores advierten de que la falta de recursos obligará a eliminar uno de cada diez puestos de trabajo y prevén también severos recortes en docencia, investigación y atención médica en los hospitales universitarios.

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'Faltan 2.000 millones de euros, con consecuencias devastadoras para la docencia, el apoyo estudiantil y las condiciones laborales. El Gobierno federal tiene hasta el 31 de octubre para mejorar el presupuesto. Estamos ejerciendo presión y demostrando juntos que nuestro futuro es innegociable', resalta la ÖH en su convocatoria.

El Ejecutivo, abocado a reducir el déficit público, defiende la limitación de los fondos asegurando que los centros académicos tienen suficiente margen para mejorar la eficiencia sin sufrir un deterioro en el nivel de la enseñanza.

Con un procedimiento de déficit excesivo abierto por la UE, Austria busca rebajar el déficit público hasta el 3 % del PIB en los próximos años, desde el el 4,2 % registrado en 2025, mediante un plan de ajuste fiscal con impopulares medidas de ahorro en casi todos los sectores, salvo el de seguridad y defensa.