Panamá acogerá en 2028 una cumbre global para discutir el futuro de la bioeconomía

El IICA destacó que será la primera vez que un país latinoamericano acoja este foro llamado 'Global Bioeconomy Summit' (GBS), cuya edición de 2026 se llevó a cabo esta semana en Dublín, Irlanda, donde se decidió la sede de 2028.

La iniciativa de Panamá como sede es liderada por el Gobierno panameño a través de su Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en coordinación con el Consejo Asesor Internacional sobre Bioeconomía Global (IACGB, por sus siglas en inglés), y cuenta con el respaldo del IICA y la Red Latinoamericana de Bioeconomía.

"Esta no será solamente una cumbre en Panamá, queremos que sea una plataforma de toda América Latina y el Caribe para mostrar al mundo nuestra biodiversidad, ciencia, innovación, empresas y soluciones, y para construir nuevas alianzas de conocimiento, inversión y desarrollo sostenible", comentó el secretario de la SENACYT, Eduardo Ortega-Barría.

La cumbre GBS es uno de los principales espacios internacionales de diálogo sobre el futuro de la bioeconomía. Desde su primera edición en Berlín, en 2015, reúne a responsables de políticas públicas, científicos, empresas, inversionistas, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil, explicó el IICA.

La aspiración es que en el GBS 2028 los gobiernos, universidades, centros de investigación, empresas, comunidades, redes e instituciones de distintos países latinoamericanos puedan mostrar al mundo sus políticas, capacidades científicas, innovaciones, emprendimientos, territorios y soluciones en bioeconomía.

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Datos del IICA indican que Latinoamérica y el Caribe concentra alrededor del 50 % de la diversidad biológica del planeta y el 23 % de los bosques mundiales; cuenta además con una agricultura de importancia global, capacidades científicas en crecimiento y empresas innovadoras.

"Tenemos dos años para trabajar como región, conectar las agendas de nuestros países, fortalecer redes y capacidades, movilizar ciencia, innovación e inversión y construir nuevas alianzas y proyectos”, dijo el especialista en bioeconomía del IICA y Secretario Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Bioeconomía, Hugo Chavarría.

El IICA explicó que el Informe sobre Políticas de Bioeconomía Global 2026 concluye que desde 2024 el centro de gravedad de la bioeconomía en las Américas se ha desplazado hacia América Latina, con una nueva generación de políticas más enfocada en implementación, financiamiento y capacidades.

El documento recopila también experiencias de Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina, México y Panamá, que muestran distintas estrategias, hojas de ruta, implementación y fortalecimiento institucional en el tema.

A estos esfuerzos se suma la Estrategia de Bioeconomía Amazónica acordada por los ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.