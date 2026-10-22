Perú y Alemania reafirman alianza contra la delincuencia transnacional y el narcotráfico

La Cancillería peruana señaló en un comunicado que el encuentro se realizó este jueves y "permitió reafirmar el compromiso político de ambos países en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico".

La reunión marcó el inicio de la agenda que los parlamentarios alemanes desarrollarán en Perú, que incluye reuniones con autoridades nacionales y una visita a otras localidades del país.

En ese sentido, Espá reafirmó la voluntad del Gobierno peruano de profundizar el trabajo conjunto con Alemania y destacó que se trata de un socio estratégico con el que Perú mantiene "un fluido diálogo político", además de "una importante relación económica y más de seis décadas de cooperación para el desarrollo".

Durante la reunión se dialogó sobre el proceso de negociación de un acuerdo bilateral de cooperación "contra la delincuencia grave y organizada", con el objetivo de fortalecer el trabajo operativo entre los ministerios del Interior y las policías de ambos países.

Se destacó también la conclusión de la negociación de un acuerdo de cooperación entre Perú y la Unión Europea (UE) para el intercambio de datos con Europol, que permitirá reforzar el combate de la delincuencia grave y el terrorismo.

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El canciller peruano presentó, además, los avances de otros esfuerzos regionales, en los que Perú y los países vecinos promueven "medidas concretas" en temas como inteligencia fronteriza, flujos financieros ilícitos, control migratorio y cooperación penitenciaria.

Al concluir, Espá aseguró que Perú "continuará promoviendo respuestas coordinadas que contribuyan de manera concreta a la seguridad y el bienestar de la población".