República Dominicana descarta cerrar la frontera con Haití pese a la tensión en ese país

El ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó este jueves una reunión de seguimiento y evaluación estratégica con los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como con responsables de los organismos de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Conjunto.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el encuentro tuvo como objetivo analizar la evolución de los acontecimientos en Haití y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional y la estabilidad de la zona fronteriza donde, aseguró, las actividades comerciales, sociales y cotidianas continúan desarrollándose con normalidad, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de la situación en el país vecino.

El Ministerio de Defensa señaló que, hasta el momento, no existen circunstancias que justifiquen alterar la dinámica habitual de las comunidades fronterizas y afirmó que continuará evaluando los acontecimientos en Haití para adoptar, si fuera necesario, medidas proporcionales a los riesgos identificados.

Las operaciones para encontrar a los cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada tendida en la zona de Santo, comuna de Croix-des-Bouquets, se intensificaron el miércoles en Puerto Príncipe, donde la tensión es máxima.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó ayer en su cuenta de X una operación militar en marcha para rescatar a los cuatro miembros de la GSF con quienes se perdió contacto desde día de la emboscada y exigió a las pandillas haitianas la liberación sin daño de sus compatriotas al tiempo que les advirtió de represalias si no lo hacen.

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Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití por la violencia de dichas bandas que, según la ONU, también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de 1.000 mujeres y niñas.

La violencia y la inestabilidad política ponen en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, aplazadas varias veces en los últimos años.

La celebración de las elecciones, fijadas para el 13 de diciembre, está en el aire después de que el Consejo Electoral Provisional aplazara la campaña y anunciara un nuevo calendario aún sin publicar.