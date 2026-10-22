Trump celebrará dos mitines en Texas a una semana de las elecciones de medio mandato

El mandatario visitará Corpus Christi, en el sur de Texas y Lubbock, en el noreste del estado. Un tercer mitin que había sido anunciado en Waco, en la zona central, fue cancelado, según informaron medios locales.

Será la cuarta visita de Trump a Texas en dos meses, en un momento en que las encuestas muestran contiendas más reñidas en este estado, que ha sido por décadas un bastión republicano.

Además de la apretada contienda senatorial entre Ken Paxton, actual fiscal general de Texas, y el demócrata James Talarico, cuatro carreras en el sur del estado están poniendo en aprietos a los republicanos en la Cámara de Representantes.

Esta región del estado sureño sorprendió al país en las últimas presidenciales al respaldar a Trump tras años de ser considerada una región segura para los candidatos demócratas.

Parte de Corpus Christi está ubicada en el distrito 34, donde el republicano Eric Flores busca arrebatar al congresista Vicente González su escaño en la Cámara de Representantes.

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Una victoria de Talarico en el Senado, un puesto para el que el Texas no ha elegido a un demócrata desde 1988, representaría un giro histórico en la política del estado y un revés para los republicanos a nivel nacional.

En las elecciones de medio mandato, o 'midterms' en inglés, el partido oficialista se juega el control del Congreso que, en manos de los demócratas, podría servir de contrapeso a la agenda de Trump.

Los comicios, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, renuevan un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.