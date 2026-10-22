Trump hace campaña en la rural Iowa, donde sus aranceles han golpeado a los agricultores

El mandatario protagonizará un mitin electoral en el aeropuerto de Sioux City a las 18.30 hora local (23.30 GMT) para apoyar a los candidatos republicanos del estado de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La visita forma parte de una gira por el país, con mítines prácticamente diarios, con la que Trump busca movilizar a sus votantes ante unos sondeos que favorecen a la oposición demócrata en la pugna por el control del Congreso.

Trump ha ganado en Iowa las tres elecciones presidenciales a las que se ha presentado y en 2024 se impuso por 13 puntos a su rival demócrata, Kamala Harris, pero los republicanos afrontan ahora una contienda más ajustada de lo esperado.

La candidata republicana al Senado por Iowa, Joni Ernst, está prácticamente empatada en los sondeos con su rival demócrata, Josh Turek, al que aventaja en apenas 0,4 puntos, según el promedio de RealClearPolitics.

Más difícil lo tiene el republicano Zach Lahn en la carrera por la gobernación, en la que se sitúa 6,7 puntos por detrás del demócrata Rob Sand.

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Trump, que no visita Iowa desde hace diez meses, espera que su presencia en el estado movilice a las bases del movimiento MAGA ("Hagamos Estados Unidos Grande Otra Vez").

Las políticas de su Administración han perjudicado a los agricultores y ganaderos de Iowa, que denuncian el encarecimiento del diésel y los fertilizantes, en un contexto marcado por los aranceles, las prolongadas guerras en Irán y Ucrania y las disputas comerciales con China y México.

En lo que va de semana, Trump ha visitado Kansas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y en los próximos días viajará a Florida, Georgia, Míchigan y Texas.