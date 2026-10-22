Un globo terráqueo de Eisenhower fue dañado al trasladarlo al despacho de Pete Hegseth

El Pentágono resguarda dos globos de Eisenhower, que datan de la década de 1930 y llamaron la atención de Hegseth, cuyo equipo ordenó el traslado de uno de ellos a principios de este año, afirmaron al diario fuentes con conocimiento de los hechos.

Aunque usualmente se requieren especialistas para el manejo de objetos históricos, la oficina del secretario envió a su propio personal, que durante la maniobra perdió el control del globo y provocó su caída.

"El impacto provocó que la frágil cubierta se perforara cerca de la zona de la Antártida", con un corte que parece tener varios centímetros, contaron las fuentes a The Washington Post, que logró obtener imágenes de los daños por otras vías después de que el Pentágono rechazara enviar fotos o permitir el examen de la reliquia.

Por su parte, un portavoz del Ejército confirmó al medio que el artefacto, de unos 76 centímetros de diámetro, sufrió daños "durante un intento de traslado" y afirmó que, además de la hendidura, "la parte esférica del globo se desprendió del soporte metálico que le permite girar".

El vocero no confirmó si el personal que lo movió provenía de la oficina de Hegseth, pero sí afirmó que la pieza dañada no fue finalmente reubicada.

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Las fuentes consultadas por The Washington Post explicaron que los expertos del Centro de Historia Militar del Ejército estadounidense se encontraban de baja administrativa en ese momento debido a un cierre parcial del Gobierno y, ante la imposibilidad de contactarlos, el equipo de Hegseth decidió trasladar el globo por su cuenta.

El incidente es visto dentro del Pentágono como una situación extremadamente vergonzosa, según el diario.

El presidente republicano Eisenhower estuvo en la Casa Blanca entre 1953 y 1961. Fue un general de cinco estrellas durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945) y se le considera clave en la derrota de la Alemania nazi, incluida la operación del desembarco del Día D en 1944.

Hegseth, un veterano de la Guardia Nacional y expresentador de la cadena Fox News, llegó a la jefatura del Pentágono en 2025 y desde entonces ha liderado cambios polémicos, como el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra —nombre utilizado hasta 1947— sin autorización del Congreso.

También ha restringido el acceso de la prensa al edificio, promovido nuevos estándares "de masculinidad" entre el personal militar y bloqueado ascensos de oficiales afroamericanos y mujeres, según reportes.