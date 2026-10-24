Irán advierte de que no permitirá el regreso de buques de guerra de EEUU al golfo Pérsico

"No permitiremos, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento, que los buques militares estadounidenses entren en el golfo Pérsico", afirmó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Alí Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El alto mando militar aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "solo podrá soñar con que sus militares y su Ejército vuelvan a entrar en el golfo Pérsico".

"Tendrán que llevarse ese deseo a la tumba para siempre", aseveró Abdolahi, después de que la Guardia Revolucionaria afirmara a finales de septiembre que los buques estadounidenses se habían alejado al menos 500 kilómetros de la entrada del estrecho de Ormuz y del golfo Pérsico

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes además cuestionó las reiteradas afirmaciones de Trump de haber destruido las instalaciones nucleares iraníes.

"Si lo han destruido todo, ¿qué sentido tiene repetir semejantes disparates?", afirmó el general, quien indicó que la estrategia iraní consiste en hundir cada vez más a Estados Unidos e Israel en el conflicto a medida que este se prolongue.

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Las advertencias iraníes se producen mientras Estados Unidos refuerza su despliegue militar en Oriente Medio con el envío del portaaviones USS Theodore Roosevelt, que se sumaría a los USS George H. W. Bush y USS George Washington, ya presentes en la región, en medio de informaciones de medios estadounidenses sobre la posibilidad de que Washington e Israel reanuden los bombardeos contra Irán después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Según informó el miércoles el diario estadounidense The New York Times, Estados Unidos e Israel trabajan en un ataque breve e intenso que podría incluir bombardeos de instalaciones nucleares, arsenales de misiles y drones e infraestructuras energéticas iraníes, al tiempo que han intensificado sus ejercicios militares y practicado maniobras ofensivas con aviones sobre Irak.

Mientras tanto, las partes mantienen el pulso en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero, mientras que EE.UU. ha impuesto un cerco naval a los puertos iraníes y asegura que ha logrado restablecer el tránsito de buques y que el comercio de petróleo en la región ha alcanzado niveles cercanos a los anteriores a la guerra.