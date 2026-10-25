Carlos Jornet, presidente de la SIP: "El periodismo está muy complicado en América Latina"

"El periodismo está muy complicado en América Latina", reconoce Jornet, director del periódico cordobés La Voz del Interior, en una entrevista a EFE en el marco de la Asamblea General de la SIP, que este domingo celebra en Bogotá su jornada final.

De un lado está la presión política. El gremio sufre "males endémicos", con periodistas asesinados, exiliados y expulsados de sus países; pero lo más llamativo en los últimos años es, a juicio de Jornet, el auge de Gobiernos elegidos democráticamente que atacan a medios y periodistas, erosionando la libertad de prensa y el derecho a la información.

Estados Unidos, con Donald Trump como presidente, "era la excepción y ahora pasa a ser casi la regla" en este sentido. Y luego hay otros exponentes de esta tendencia, prosigue, como Nayib Bukele en El Salvador, los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y el Gobierno venezolano, entre otros.

Jornet se detiene en su propio país. Explica que el presidente Javier Milei llegó con "un buen respaldo popular", pero que está empleando un "modo totalmente confrontativo que alienta la violencia verbal" y que está restringiendo el acceso "a determinados sectores e información".

"Las viejas categorías de derecha e izquierda en esto no funcionan: en Argentina tuvimos al kirchnerismo con años muy complicados para el periodismo, y llegó el Gobierno de derecha de Milei con exactamente los mismos métodos", se lamenta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego está la crisis del modelo de negocio, una situación vinculada a "las plataformas de inteligencia artificial" que toman los contenidos de los medios "sin pagar ningún tipo de retribución y sin citar fuentes", absorbiendo "buena parte del tráfico" en internet y entrenando a sus sistemas con esa información.

Además, agrega, gran parte de la publicidad ha migrado en los últimos años a las grandes plataformas digitales y el tráfico a los medios en internet (una fuente indirecta de ingresos) se está derrumbando porque los lectores preguntan directamente a la inteligencia artificial.

El nuevo presidente de la SIP destaca que el principal problema económico de los medios es de ingresos y advierte que concentrarse en recortar "termina afectando a la calidad y haciendo que los medios pierdan muchas veces contacto con sus propias comunidades".

"Hay mucha gente proponiendo cosas, pero hay muy pocos medios que sean realmente sostenibles y que tengan unas finanzas sólidas para cimentar su independencia", lamenta Jornet, que defiende que esta situación "afecta mucho a la democracia, porque muchas pequeñas comunidades se van quedando sin medios de comunicación".

Además, esas grandes plataformas digitales distribuyen "muchas veces desinformaciones", sesgos e incluso campañas de grupos políticos o Gobiernos, afirma.

"La primera responsabilidad es de las grandes plataformas, que están alentando esa distribución de contenido falso o no suficientemente chequeado", indica el presidente de la SIP, quien ve en un segundo nivel de responsabilidad a los Gobiernos, que considera que deberían fomentar la "alfabetización digital".

Si no, prosigue, se entra en un "círculo vicioso": "Una mala educación lleva a que la gente caiga más fácil en desinformación, eso afecta el proceso democrático. Y, al no haber buena democracia, los niveles de inversión en educación siguen cayendo", argumenta.

"En realidad, debería ser el mejor tiempo para el periodismo", señala Jornet, convencido de que el auge de la desinformación debería llevar a buscar las "fuentes confiables".

Ante este panorama, Jornet apuesta por asumir responsabilidades en el sector y "mantener una calidad y una utilidad" que mejoren la "credibilidad del medio". "Hay que responder con periodismo: hacer más y mejor periodismo", apostilla.

En su opinión, "hay periodismo bueno y hay periodismo malo", pero -con todas sus limitaciones- "el periodismo como tal sigue siendo una base esencial de un sistema democrático" y cuidarlo es esencial.