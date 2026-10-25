César Coll asume la copresidencia de Comisión Legal de la SIP

En el marco de la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Bogotá del 22 al 25 de octubre, la nueva conducción de la entidad presentó a las autoridades de sus comisiones de trabajo.

Entre ellas figura el jurista César Coll Rodríguez, director jurídico del diario ABC Color de Asunción, designado copresidente de la Comisión Legal.

Compartirá el cargo con el abogado argentino Martín Etchevers, del diario Clarín de Buenos Aires, que ya presidía la Comisión de Asuntos Legales desde 2021. Con este nombramiento, Paraguay ocupa un lugar en la estructura directiva de una organización que reúne a más de 1.300 publicaciones del hemisferio y que, desde su sede en Miami, defiende la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

La Comisión Legal tiene, según su mandato, una doble tarea. Por un lado, aporta una mirada jurídica a los documentos y proyectos que elabora la entidad. Por otro, analiza las ofensivas contra la prensa y los desafíos que esta enfrenta, y diseña estrategias para responderles por la vía legal.

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Discurso hostil contra medios y periodistas

La función cobra especial peso en un momento en que la SIP viene advirtiendo sobre el discurso hostil de gobernantes contra el periodismo, la proliferación de demandas y procesos judiciales contra medios y periodistas, y nuevas formas de presión que, sin llegar a la censura directa, terminan inhibiendo el ejercicio de la libertad de informar.

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Ese terreno es precisamente el campo de trabajo de Coll. Como director jurídico de ABC Color, uno de los medios de mayor trayectoria en la defensa de la libertad de expresión en Paraguay, lleva adelante la defensa judicial del diario en litigios donde se juega el alcance del derecho a informar.

Desde la academia, es catedrático de Derecho a la Información en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, donde también enseña Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica, y antes fue profesor de Derecho Romano.

Su investigación doctoral aborda el efecto inhibidor, o chilling effect, sobre la libertad de información: el fenómeno por el cual la amenaza de sanciones, demandas o represalias lleva a periodistas y medios a autocensurarse. Tesis defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, con calificación Summa cum laude.

Su formación iusfilosófica, de raíz realista clásica, le da una perspectiva poco común en el debate interamericano sobre libertad de prensa: concibe el derecho a la información no como una concesión del poder, sino como algo debido a la persona y a la comunidad.

La designación coincide con el inicio de la gestión del periodista cordobés Carlos Jornet como presidente de la SIP, quien anunció que la sostenibilidad del periodismo será uno de los ejes de su mandato. Con Etchevers y Coll al frente de la Comisión Legal, la entidad suma la experiencia de dos abogados de medios con larga práctica en la defensa jurídica de la prensa en el Cono Sur

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