Cuba reporta un apagón parcial en su zona este por un fallo en una línea de trasmisión

"Un disparo en la línea de trasmisión Cueto-Renté" provocó la desconexión a las 13:14 hora local (17:14 GMT), según el reporte de la UNE en las redes sociales.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, también indicó que se activaron "los protocolos establecidos para la restauración del servicio en ambos territorios".

Esta es la segunda caída parcial del SEN reportada este mes en la zona este de Cuba, tras la que ocurrió el pasado 11 de octubre por un fallo en la línea de 220 kilovarios (kv) Nuevitas-Tunas.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Esa situación ha elevado los cortes eléctricos en los últimos meses a máximos con más de veinte horas y hasta varios días sucesivos en muchos lugares de la isla por la falta de capacidad de generación.

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En lo que va de año ha reportado ocho apagones generales y otros tantos parciales que han dejado a la mayoría de sus 9,4 millones de habitantes sin electricidad a la vez.

El Gobierno cubano ha reconocido que el SEN está en condición "crítica", en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, a lo que se sumó el asedio petrolero estadounidense que cortó la llegada de combustibles a la isla.

La mayoría de las centrales termoeléctricas en la isla -responsables del 40 % de la generación- fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado.

Según diversas estimaciones, Cuba precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas: De ellos, obtiene unos 40.000 con su producción nacional y el resto debería adquirirlos en el exterior.

El parte diario de la UNE sobre la situación del SEN refirió que en esta jornada se encuentran en avería cinco unidades generadoras de centrales termoeléctricas, mientras otras cuatro están fuera de operaciones por estar sometidas a mantenimiento.

De acuerdo con el pronóstico de la UNE para esta jornada, hasta el 62 % del país quedaría sin corriente al ocurrir el mayor corte del suministro en el horario "pico", el de mayor demanda.