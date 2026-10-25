Dinorah Figuera dice que el regreso en "libertad" de Machado es resultado del diálogo

"Hoy vemos avances hacia la obtención de plenas garantías para todos los venezolanos. Desde la mesa de diálogo seguimos trabajando por el retorno de quienes han tenido que salir del país. El inicio de la discusión sobre garantías políticas ha abierto las puertas para un proceso en donde se concrete el regreso del liderazgo opositor", indicó Figuera en un mensaje en X para celebrar el retorno de Machado.

Sostuvo, en ese sentido, que este regreso es un "resultado directo" de lo ocurrido el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. en un ataque militar en Caracas, y de la "fortaleza del diálogo" iniciado con el chavismo el pasado agosto en el marco del plan de transición que Washington impulsa para Venezuela.

Machado, que no forma parte de estas conversaciones, anunció este domingo que ya se encontraba de regreso en Venezuela, luego de unos siete impedimentos a su ingreso, según había denunciado su equipo en las últimas semanas.

La opositora salió de su país hace diez meses en una operación clandestina para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.

Para aquel momento Machado se encontraba en la clandestinidad en un intento por evitar ser detenida, tras investigaciones en su contra iniciadas luego de sus denuncias de fraude en los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin publicar el detalle de la votación.

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Maduro fue depuesto en enero durante un ataque militar de Washington que le acusa de narcotráfico y desde ese momento su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de mandataria encargada.

Estados Unidos anunció un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) en Venezuela y sentó al chavismo y a un sector de la oposición a dialogar en pro de llegar a acuerdos para una elección presidencial.