El Gobierno de Portugal defiende la operación policial: "No se ha infringido la ley"

Según Neves, "siempre que se produzca una situación de ilegalidad", en referencia a la ocupación del espacio público, "ese espacio debe recuperar su libertad, y eso es precisamente lo que han hecho las fuerzas de seguridad", dijo en declaraciones a la prensa tras participar en un evento de reconocimiento a bomberos en el distrito de Braga, en el norte del país.

"Lo que vi, y creo que todos vimos, fue fuerza física para hacer cumplir de verdad la ley y el Estado de derecho. De eso es de lo que estamos hablando aquí", añadió el ministro.

La actuación de la Policía durante la madrugada de este domingo ha sido objeto de críticas por parte de la sociedad civil y del sector político.

En una operación simultánea en Lisboa y Oporto a las 2.00 hora local (misma hora GMT) se retiraron por la fuerza las tiendas de campaña instaladas durante la noche del sábado, tras manifestaciones multitudinarias en varias ciudades del país.

Según las cifras oficiales fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son más de 20 los heridos.

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Tras la respuesta institucional a la acampada, el movimiento por la vivienda ha convocado para este domingo concentraciones en Lisboa y Oporto para rechazar la violencia policial, y otra protesta el martes frente al Parlamento, donde se empezará a debatir la propuesta de presupuestos del Estado para 2027.