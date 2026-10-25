Encuestas postelectorales apuntan a resultado ajustado en las presidenciales en Bulgaria

Yotova, actual presidenta en funciones, habría obtenido entre el 35 % y 36,5 % de los votos y se enfrentará así en la segunda y decisiva vuelta el 1 de noviembre a Gyurov, quien recibió hoy el apoyo de un 32,5 % estimado.

Según los datos de los institutos demoscópicos Myara y Trend publicados por la televisión privada Nova TV, la participación en los comicios fue históricamente baja, con una estimación del 21 %, el nivel más bajo desde la caída del comunismo en 1989 en el país balcánico.

En las encuestas antes de las elecciones, la diferencia entre Yotova y Gyurov era de hasta 17 puntos porcentuales, por lo que en caso de confirmarse las estimaciones actuales la carrera por la presidencia en Bulgaria será muy disputada en la segunda vuelta.

Tercero en la votación de hoy fue el candidato ultranacionalista y prorruso Kostadin Kostadinov, líder del partido Resurrección, con un 14 % estimado de los votos.

Yotova es una experiodista de televisión y exdiputada socialista, de 62 años, que fue vicepresidenta del país durante casi 10 años junto al prorruso Rumen Radev.

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Accedió en enero a la presidencia en funciones después de que Radev dimitiera para presentarse en las legislativas anticipadas de abril pasado, que acabó ganando con amplia mayoría con su partido Bulgaria Progresista.

Gyurov, un economista de 50 años, fue primer ministro interino este año durante cuatro meses (febrero a mayo) y recibió el apoyo de las fuerzas europeístas.

La principal diferencia entre los dos candidatos es su postura frente a la guerra en Ucrania.

Mientras Yotova aboga por restablecer las relaciones con Rusia, poner fin a la ayuda militar a Ucrania y apostar por la diplomacia, Gyurov defiende reforzar el apoyo a Ucrania y la disuasión frente a Moscú por parte de la UE y la OTAN.