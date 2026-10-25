La SIP alerta del deterioro del acceso a la información y las presiones en Canadá

En su informe sobre Canadá, aprobado este domingo, la SIP destacó que, citando datos de la Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ, en inglés), más del 35 % de las solicitudes federales de acceso a la información fueron respondidas fuera de los plazos legales durante el año fiscal 2024-2025.

El documento también expresa preocupación por las modificaciones introducidas en la provincia de Ontario a la legislación sobre acceso a la información, que excluyen determinados registros del primer ministro provincial, ministros de su gabinete y sus oficinas y amplían los tiempos de respuesta.

Asimismo, la SIP señala su preocupación por el posible impacto sobre la protección de fuentes confidenciales del proyecto federal C-22, que propone ampliar las facultades de acceso a información digital durante investigaciones y que actualmente se encuentra en estudio en un comité en el Senado.

El informe recoge además casos de detenciones, agresiones e interferencias policiales contra periodistas que cubrían protestas, así como campañas coordinadas de acoso, especialmente contra profesionales que informan sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

La SIP también menciona el debate sobre la independencia editorial de la radiotelevisión pública CBC.