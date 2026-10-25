Le Pen promete seguridad y soberanía para lanzar su carrera al Elíseo

Convencida de que el vandalismo y los saqueos del pasado 17 de octubre refuerzan aún más sus opciones de conquistar el Elíseo en su cuarta intentona, Le Pen vendió la suya como una propuesta de orden, que promete perseguir la inmigración ilegal y recuperar el control de las fronteras y la soberanía militar.

"Os propongo el renacimiento del país, la elevación progresiva hacia lo auténtico, lo justo, la seguridad, la prosperidad y la creatividad", clamó ante más de 8.000 militantes reunidos en una ciudad simbólica del país por representar la resistencia francesa en tiempos de Juana de Arco.

Una figura de la que ya se apropiaba la extrema derecha desde hace años como símbolo de orgullo nacional y que Le Pen no dejó de ensalzar para calentar a sus incondicionales.

"Antes de la victoria, hay que estar convencidos de que se puede ganar", dijo la líder ultraderechista entre cánticos de "Marine presidenta", en un espectáculo más propio de Estados Unidos que de Francia, que solo lo ha usado en contadas ocasiones, como la campaña del conservador Nicolas Sarkozy en 2012.

Fue el punto culminante de un congreso en el que el partido, convertido en una maquinaria electoral, cerró filas en torno a su lideresa, a la que ningún otro candidato parece hacer sombra por el momento.

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Le Pen prometió "devolver el poder al pueblo" y, para ello, utilizar el referéndum para impulsar las grandes reformas que promete, empezando por la inscripción en la Carta Magna del endurecimiento de la política migratoria, aunque los constitucionalistas le hayan advertido de que para eso tendrá que contar con una mayoría reforzada en las cámaras.

"¡Macron dimisión!", gritaba el público y Le Pen enviaba sus dardos al actual presidente, al que no dudó en considerar un traidor por querer compartir con otros el arma nuclear.

"Queremos que Francia recupere su potencia, pero no una potencia de dominación, una potencia de protección", dijo la líder de la extrema derecha, que señaló que convertirá al país en "una nación de paz".

Frente a la Europa de la defensa que persigue Macron, Le Pen antepuso "una defensa nacional" y rechazó "delegarla", aunque se comprometió a mantener el gasto militar ya comprometido por el actual presidente.

Le Pen se comprometió a reforzar las fronteras de Francia, a expulsar a todos los inmigrantes que delincan, imponer penas más duras para los que agredan a agentes de la autoridad y a combatir con dureza el crimen.

"No dejaremos que Francia caiga en la mexicanización con los cárteles. Erradicaremos sin descanso esas organizaciones criminales considerándolas terroristas", afirmó.

Aseguró que "la nacionalidad francesa volverá a ser un privilegio que se hereda o se merece" y prometió un nuevo derecho: la prioridad nacional.

Le Pen omitió referencias al carácter racista del atentado que el pasado viernes costó la vida a una persona en las afueras de París y que según los primeros elementos apuntan a que buscaba una masacre de personas de origen extranjero.

Ese atentado ha puesto a la líder de la extrema derecha en el disparadero, con acusaciones de que su discurso alienta ese tipo de comportamientos.

En busca de ampliar su base electoral, Le Pen prometió un gobierno "plural", aunque confirmó que su primer ministro será Jordan Bardella, pese a las acusaciones de antisemitismo que pesan sobre él.

El delfín de Le Pen también pronunció un discurso, interrumpido por militantes de juventudes judías, que fueron expulsados a la fuerza del recinto ferial que acogía el congreso.

"Os han querido amedrentar pero estáis aquí", dijo el joven político, un día después de haber sido reelegido al frente del partido que, aseguró, "alcanza los 160.000 militantes, lo que lo convierte en el mayor del país".

Fue una referencia a la manifestación que la víspera había reunido a unas 13.000 personas para protestar contra la ideología de la extrema derecha, entre ellos algunos líderes políticos y sindicales, una concentración que había levantado temores sobre posibles disturbios con grupos ultraderechistas pero que acabó sin incidentes.