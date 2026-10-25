Libia rechaza los insultos y exabruptos proferidos por Donald Trump hacia el país magrebí

Durante un mitin en Gerogia, para las elecciones de medio mandato, Trump sostuvo que la llegada de migrantes libios, yemeníes, haitianos o somalís a EE.UU. representa un "peligro directo" para la seguridad nacional, y dijo que el sistema migratorio estadounidense "debería priorizar" la llegada de ciudadanos de Noruega, Suecia o Dinamarca, en lugar de los procedentes de "zonas en crisis".

Además, durante su discurso, anunció la firma de un decreto que restringe drásticamente los viajes y suspende la emisión de visados para nacionales libios, haitianos, yemeníes y somalís, entre otros, bajo el argumento de que los gobiernos de esos países carecen de sistemas e instituciones fiables, lo que imposibilita la "verificación segura" de antecedentes penales.

Las palabras del presidente estadounidense fueron ampliamente rechazas y criticadas por diferentes instituciones, así como por autoridades de distintos perfiles, tanto del este como del oeste del dividido país.

Abdelhamid Dbeiba, primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste del país-, manifestó que la soberanía nacional y la dignidad del pueblo libio "no son una moneda de cambio ni material para las actividades electorales de Estados Unidos".

Asimismo, subrayó los "enormes sacrificios" de Libia en la lucha global contra el terrorismo y recordó que las relaciones bilaterales deben basarse estrictamente en el respeto mutuo.

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Por su parte, el comandante adjunto del Ejército Nacional Libio (ENL), Sadam Haftar, calificó de "ofensivas e inaceptables" las palabras de Trump y subrayó que los debates electorales y las consideraciones políticas internas "no pueden ser una justificación para dañar a los países".

Sadam Haftar -hijo del mariscal Jalifa Haftar, que tutela el este del país- recordó que Libia es un estado independiente y soberano, y rechazó "la sumisión a cualquier tipo de abuso", por lo que pidió una "posición oficial clara" e instó a presentar una protesta formal, acorde a las normas diplomáticas, una solicitud de coincide con la de las autoridades del oeste.

Además, el Parlamento, el Alto Consejo de Estado, la Presidencia, el Consejo Presidencial, distintos ministerios y otras entidades se unieron al rechazo y exigieron unas "disculpas inmediatas" por parte de Estados Unidos.