Los hutíes del Yemen reivindican tres ataques con misiles contra objetivos en Arabia Saudí

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que el primer ataque tuvo como objetivo el aeropuerto de la capital saudí y aseguró que la operación alcanzó su objetivo con éxito, sin aportar pruebas sobre los daños ocasionados.

La segunda operación estuvo dirigida contra posiciones de aeronaves, depósitos de municiones, centros de control de drones y otras instalaciones de la base aérea de Rey Khalid, situada en Jamis Mushait, en el suroeste de Arabia Saudí. Según el comunicado, los impactos fueron "precisos y directos".

El tercer ataque tuvo como objetivo la base naval meridional de las fuerzas de la Guardia Fronteriza saudí en Jizán, cerca de la frontera con el Yemen, donde los hutíes aseguraron haber causado "muertos y heridos entre los soldados y oficiales saudíes", sin precisar cifras.

Los insurgentes justificaron estas operaciones como una respuesta a los bombardeos saudíes del día anterior contra Saná y otras provincias bajo su control, que, según su versión, causaron decenas de muertos y heridos, en su mayoría mujeres y niños.

En el comunicado, las fuerzas hutíes advirtieron de que continuarán sus ataques contra el interior de Arabia Saudí y amenazaron con intensificar sus operaciones hasta que cese la ofensiva militar y se levante el bloqueo impuesto al Yemen.

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Asimismo, instaron a las compañías aéreas internacionales y regionales, así como a sus empleados y pasajeros, a evitar el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, al que calificaron de inseguro, y advirtieron de que el espacio aéreo saudí tampoco es seguro, con la excepción de las zonas de La Meca y Medina, según la nota.

Los ataques se enmarcan en la escalada militar entre Arabia Saudí y los hutíes, un movimiento insurgente aliado de Irán que controla desde 2014 la capital y amplias zonas del norte y oeste del Yemen, donde Riad interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido.