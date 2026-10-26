Al menos cuatro muertos tras ataque de drones ucranianos en el sur de Rusia

"Lamentablemente, a consecuencia del ataque terrorista en Voronezh murieron dos personas (hombres nacidos en 1960 y 1973) y 17 resultaron heridas. Entre los heridos hay un menor de edad. Todos reciben atención médica", escribió el gobernador local, Alexandr Gúsev, en su cuenta de Telegram.

Gúsev puntualizó que "durante la pasada noche y la madrugada las defensas antiaéreas detectaron y aniquilaron sobre la ciudad de Voronezh y varios distritos 113 artefactos aéreos no tripulados. Sobre la capital regional fueron derribados más de 70 drones", señaló.

Según el gobernador local, la mayoría de los heridos, dos de los cuales están en estado grave, "fueron lesionados en un tren que estaba en las afueras de Voronezh cuando fue alcanzado por fragmentos de un dron".

"Además se desataron incendios en varias empresas (sin graves consecuencias), un centro empresarial en el centro de la ciudad, un edificio de viviendas, dos localidades de casas de campo, un estadio escolar y un parque de aparcamientos. Hay daños de fachadas y ventanales en casi todos los barrios de la ciudad", indicó.

Gúsev llamó a los habitantes de la ciudad a no publicar en internet fotos y vídeos con las consecuencias del trabajo de las defensas antiaéreas, "sobre todo con geolocalización", y no acercarse a los fragmentos de drones derribados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuváyev, indicó en su cuenta de Telegram que "a consecuencia del ataque nocturno murieron dos personas y 18 resultaron heridas".

Indicó que durante la última jornada el Ejército ucraniano atacó la región en 113 ocasiones, incluyendo ataques de artillería y con drones de corto alcance.