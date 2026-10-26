Arranca el Festival de Cine de Tokio con la argentina 'La libertad doble' en competición

El certamen comenzó esta tarde en el barrio capitalino de Hibiya, con una alfombra roja marcada por la presencia de numerosos paraguas y chubasqueros, en un día de constante lluvia en Tokio, así como en gran parte del país.

Con el drama musical japonés 'Sukiyaki', de Takahisa Zeze, como película de apertura, la proyección central será el esperado filme épico 'Godzilla Minus Zero', de Takashi Yamazaki; y el thriller terror surcoreano 'Colony', de Yeon Sang-ho, clausurará el TIFF.

Entre las 15 cintas que compiten por el gran premio, destacan la coproducción entre Taiwán y Japón 'The Canary's Lullaby', dirigida por Akira Ikeda; el film de fantasía 'Fuxi: Joy in Four Chapters', del cineasta chino Qiu Jiongjiong; o la bangladesí 'The Difficult Bride', de Rubaiyat Hossain.

También compite 'La libertad doble', que tuvo su estreno mundial en mayo en el Festival de Cannes. La cinta del realizador argentino es una secuela directa de su debut 'La Libertad' (2001), y retrata las precarias condiciones laborales de los trabajadores rurales.

Durante esta edición, que se celebra desde este lunes hasta el 4 de noviembre, se proyectarán más de 200 películas procedentes de más de un centenar de países, entre ellas la española 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Javier Bardem.

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La cita contará con una amplia programación de eventos, con la presencia de la actriz australiana Cate Blanchett.

Esta edición cuenta como presidente del jurado con el cineasta australiano de origen neerlandés Rolf de Heer, reconocido por películas como 'Diez canoas' (2006) y 'Charlie's Country' (2013), mientras el rostro oficial es el cantante y actor japonés Kento Nakajima.

El TIFF también presentará cerca de una veintena de películas de grandes producciones internacionales estrenadas en festivales de otros países y los últimos éxitos de taquilla antes de su estreno comercial en Japón, como la estadounidense Behemoth!, protagonizada por Pedro Pascal y Olivia Wilde, o Verity, con Anne Hathaway y Dakota Johnson.

Esta edición introduce tres proyectos principales: la sección Crosscut Asia+ para promocionar el cine del Sudeste Asiático, la competencia Nippon Cinema Now para dar visibilidad internacional al nuevo talento japonés y el premio Kashiko Kawakita para celebrar los logros de las mujeres en el cine.

Asimismo, se llevará a cabo un ciclo de cine al aire libre, con entrada gratuita y programación variada, entre ellos, Rocky (1976), con motivo de su 50 aniversario, o Wicked (2024).