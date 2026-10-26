Coalición afirma haber destruido almacenes de misiles hutíes y cortado vías de suministro

El portavoz de la Coalición en Apoyo a la Legitimidad en Yemen, el saudí Turki al Maliki, afirmó que se trata de una "operación cualitativa" llevada a cabo en las últimas horas con el fin de "neutralizar las fuentes de amenaza de la milicia terrorista hutí" contra Arabia Saudí y las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

"La operación incluyó la destrucción y neutralización de objetivos militares legítimos en zonas controladas por la milicia terrorista hutí", dijo Al Maliki, en su cuenta en X.

Precisó que la fuerza aérea de la alianza "destruyó cinco túneles utilizados para almacenar misiles balísticos, cuatro plataformas de lanzamiento y un depósito de misiles", además de "cortar líneas de suministro" y "atacar fortificaciones, concentraciones de tropas y equipo militar a lo largo de las líneas del frente dentro de Yemen".

Al Maliki, cuya coalición interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno reconocido, no especificó dónde exactamente dónde se ubican los puntos atacados.

Su comunicado se produce en un momento en el que los hutíes, alineados con Irán, intensificaron sus ataques con drones y misiles contra instalaciones civiles en Arabia Saudí, incluidos aeropuertos y construcciones energéticas, así como contra la provincia yemení de Adén (sur), sede del Gobierno reconocido del Yemen.

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Los hutíes acusaron ayer, domingo, a Riad de llevar a cabo más de 3.000 ataques sobre el país más pobre de la península arábiga y provocar la muerte de más de 560 civiles desde principios de septiembre pasado, cuando las fuerzas leales al Gobierno reconocido iniciaron su gran ofensiva 'Amanecer del Yemen' para recuperar las regiones controladas por los insurgentes.

La guerra civil yemení se desencadenó en 2014 cuando los hutíes, una minoría chií del norte del país, se alzaron en armas y expulsaron a las fuerzas gubernamentales de amplias regiones del norte, centro y el oeste del país, incluida la capital, Saná.

En 2022 las partes alcanzaron un acuerdo de alto el fuego, mediado por Naciones Unidas, pero ese entendimiento fue interrumpido a finales de agosto pasado por una ofensiva hutí en el oeste del país, que fue respondida por el 'Amanecer del Yemen', acompañada de intensos bombardeos saudíes en apoyo al Ejecutivo reconocido.