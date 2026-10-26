El Parlamento australiano rinde homenaje a Helen Haines tras su atropello

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, impulsó una moción para suspender buena parte de la actividad parlamentaria de hoy y permitir que los diputados expresaran su apoyo a Haines y a su familia. La sesión de control al Gobierno se celebró después según lo previsto.

Haines, de 65 años, resultó gravemente herida el pasado 19 de octubre, cuando un vehículo la atropelló cerca de su oficina. El accidente provocó la pérdida de ambas piernas y, desde entonces, permanece hospitalizada en estado grave, aunque estable.

Albanese afirmó que el incidente ha conmocionado al país y advirtió del aumento de la ira y la agresividad en el discurso público.

"Estamos viendo una normalización del lenguaje del agravio y la violencia", señaló el jefe del Ejecutivo ante los diputados, al reclamar que las discrepancias políticas no deriven en hostilidad.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre el presunto ataque contra Haines, por el que un hombre de 43 años permanece detenido, y tratan de esclarecer las motivaciones del suceso.

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El líder de la oposición, Angus Taylor, también expresó sus deseos de recuperación y defendió la importancia de mantener un debate político firme, mientras pidió reforzar las instituciones frente a las amenazas y la intimidación.

Otros parlamentarios reclamaron una reflexión sobre el tono de las intervenciones políticas y los mensajes difundidos en internet.

La diputada independiente Zali Steggall, amiga de Haines, pidió recuperar el respeto en las instituciones y expresó su deseo de que su compañera pueda regresar al Parlamento.

La jornada estuvo marcada por gestos simbólicos de solidaridad, como la colocación de una cacatúa naranja, símbolo de la campaña de Haines, en su escaño vacío, mientras varios diputados lucieron prendas blancas y detalles naranjas en su honor.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los representantes públicos, especialmente durante sus actividades oficiales.

Este mismo lunes, la Policía del estado de Victoria dijo que ha comenzado a investigar una amenaza contra el responsable de Servicios de Emergencia de dicha región, Paul Edbrooke, después de que encontrara una bala con la palabra "rat" ("rata") y su antiguo número de identificación como bombero sobre el capó de su coche.

Varios diputados defendieron hoy reforzar las medidas de protección y mejorar los servicios de salud mental en las zonas rurales.