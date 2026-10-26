La Cedeao envía un mediador a Guinea-Bisáu para intentar definir una nueva fecha electoral

El ministro de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Extranjero, Cheikh Niang, aterrizó este domingo en el Aeropuerto Internacional Osvaldo Vieira de la capital, Bisáu, donde lo recibió el ministro bisauguineano de Justicia y Derechos Humanos, João Bernardo Vieira.

Durante su visita de trabajo de dos días, está previsto que Niang se reúna con los principales responsables políticos y militares de este pequeño país de África occidental, incluyendo el presidente de transición, general Horta N'ta; el primer ministro, Ilídio Vieira Té; y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Tomás Djassi.

También debe reunirse con representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil y con el cuerpo diplomático.

Senegal ocupa actualmente la presidencia rotativa del bloque regional.

Esta visita se produce después de que el primer ministro Vieira, después de una reunión con el presidente de transición, admitiera el pasado día 8 que "en las circunstancias actuales, no se dan las condiciones necesarias para celebrar las elecciones" en la fecha designada.

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Viera alegó entonces limitaciones relacionadas con la organización y el funcionamiento de los partidos políticos.

Por su parte, la subsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Felisberta Moura Vaz, señaló que la actual fecha es "inviable" y que "la mayor parte del calendario electoral está en riesgo".

El Ejército derrocó el 26 de noviembre de 2025 al entonces presidente, Umaro Sissoco Embaló, tres días después de las elecciones generales y antes de que fueran divulgados sus resultados, suspendió el proceso electoral y nombró al general Horta N'ta como presidente de transición.

La junta convocó nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el 6 de diciembre y promovió una nueva Constitución, aprobada en referéndum, que amplía los poderes del presidente y modifica las reglas electorales.

A principios de octubre, la junta militar anunció que no permitiría por ahora el regreso al país de Embaló, que tenía previsto volver el día cuatro de este mes con vistas a concurrir a los comicios de diciembre.

Guinea-Bisáu arrastra una crónica inestabilidad política e institucional desde hace años y ha sufrido cinco golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974.