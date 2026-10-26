La justicia iraní abre causa contra una feria de arte por la presencia de mujeres sin velo

“Tras la celebración de la feria 'Tehran Art Fair' en el complejo comercial Iran Mall, en la que no se respetaron las normas legales e islámicas, la Fiscalía de Teherán intervino en el asunto y emprendió las medidas jurídicas necesarias”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según la fuente, los acusados, a quienes no identificó, han sido citados a comparecer ante la Fiscalía para dar explicaciones.

Mizan indicó que, además de la denuncia penal presentada contra los responsables de la feria, se bloqueó la cuenta del organizador del evento en las redes sociales.

La quinta edición de Tehran Art Fair se celebró del 20 al 23 de octubre en el centro de exposiciones del complejo comercial Iran Mall, con la participación de artistas, galeristas, críticos y coleccionistas de Irán y de otros países.

El jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, ordenó a finales de septiembre al fiscal general del Estado “perseguir con firmeza las anomalías sociales”, en referencia a las mujeres que no lleven el velo islámico o no se cubran el cuerpo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La orden se produjo ante el considerable aumento del número de mujeres que salen a las calles de grandes ciudades como Teherán o participan en eventos sociales sin cubrirse el cabello, e incluso con camisetas de manga corta, de tirantes y tops cortos, especialmente durante el último año.

En otro caso, la difusión de imágenes de mujeres que realizaban ejercicios físicos y acrobacias durante la feria de fitness y equipamiento deportivo Fitex, celebrada del 21 al 23 de octubre en Teherán, provocó críticas de medios conservadores iraníes por supuestas vulneraciones de las normas de vestimenta islámica.

Ante estas críticas, el Ministerio de Deportes y Juventud de Irán aseguró el domingo que Fitex se celebró sin su autorización e indicó que los organismos competentes investigan las denuncias al respecto.

Esta situación es fruto de un movimiento de desobediencia civil femenina surgido tras la muerte en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, lo que desató protestas bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” contra la República Islámica, reprimidas con cientos de muertos y miles de detenidos, según organizaciones de derechos humanos.