Las fuerzas de EE.UU. en Oriente Medio, preparadas para un ataque a Irán en 96 horas

La cadena señala que, según funcionarios estadounidenses consultados, a los que no identifica, ya hay suficientes fuerzas desplegadas en la región para llevar a cabo estos posibles ataques.

El alcance de las nuevas operaciones militares estadounidenses probablemente iría más allá de acabar solo con radares, lanzaderas y otros activos iraníes que pueden reponerse rápidamente, tal y como ha ocurrido con los anteriores.

"Será un esfuerzo de gran envergadura", declaró uno de los funcionarios a la CNN. Esta opinión es compartida por otros funcionarios —tanto en activo como retirados— familiarizados con las deliberaciones internas de la planificación militar.

Según CNN, algunos de ellos sostienen que no es cuestión de si Trump dará la orden de ataque, sino de cuándo lo hará. Estiman que la orden podría llegar en cualquier momento antes de finales de año, aunque lo más probable es que ocurra después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Las fuerzas iraníes están ahora más familiarizadas con las tácticas estadounidenses, lo que dificultaría que el ejército de EE.UU. destruya con eficacia todos los objetivos previstos.

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No obstante, los mandos del Mando Central de EE.UU. y del Pentágono han estado elaborando una amplia lista de objetivos, que incluye infraestructuras energéticas, instalaciones militares e instalaciones nucleares de Irán.

Según los funcionarios, Trump aún no ha decidido qué hará tras las elecciones de mitad de mandato, aunque parece inclinarse por ordenar una acción de gran envergadura.

De acuerdo a otras dos fuentes familiarizadas con el asunto, las evaluaciones recientes de la inteligencia estadounidense indican que tanto Irán como los rebeldes hutíes se toman muy en serio la posibilidad de nuevos ataques por parte de Estados Unidos y, potencialmente, de Israel.

Si Estados Unidos e Israel emprenden nuevas operaciones militares contra Irán, es probable que Teherán y los hutíes respondan de inmediato atacando al personal e instalaciones estadounidenses en la región —y, potencialmente, más allá de ella—, según señalaron fuentes familiarizadas con las recientes evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos.