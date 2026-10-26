Merz promete apoyar activamente el camino europeo de Serbia tras las elecciones

"Las elecciones parlamentarias en Serbia ya tienen un resultado claro. ¡Felicitamos a la lista estudiantil!", escribió Merz en la red social X.

"Con sus reivindicaciones de respeto al Estado de derecho, lucha contra la corrupción y defensa de las libertades fundamentales, ha logrado conectar con la ciudadanía. Apoyaremos activamente el camino europeo de Serbia", señaló el jefe del Gobierno germano.

El portavoz adjunto del Gobierno, Sebastian Hille, indicó en una rueda de prensa ordinaria que la "campaña y el resultado demuestran la importancia de temas como el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la garantía de las libertades fundamentales para la población en Serbia".

"Las expectativas puestas en la Lista de Estudiantes, tanto dentro como fuera del país, son ahora grandes. Seguiremos con atención la formación del gobierno e instaremos a una base constructiva para la futura cooperación, fundamentada en los valores europeos comunes. Alemania y la UE siempre han apoyado decididamente las reformas y el camino europeo de Serbia, y así lo seguiremos haciendo en el futuro", señaló.

El populista nacionalista Aleksandar Vucic, hombre fuerte de la política Serbia desde hace 12 años, reconoció este domingo ante sus seguidores en Belgrado que la opositora Lista de Estudiantes ganó las elecciones legislativas con amplio margen.