Nigeria evacúa por aire a su paciente de ébola con destino a Suiza

"Confirmo que, con mi aprobación, esta mañana el caso índice (...) partió de Abuya (capital nigeriana) con destino a Suiza", confirmó Pate a través de la red social X, después de que medios locales reportaran la evacuación médica en "ambulancia aérea" de la mujer.

"La paciente se encontraba clínicamente mucho mejor, estable, consciente, comunicativa y con los resultados de sus análisis de laboratorio aproximándose a los valores de referencia", añadió.

Sin embargo, alertó, "esto no significa que ya no sea contagiosa, y por eso se mantienen estrictos protocolos" y se han seguido "las mejores medidas de salud pública para este tipo de evacuaciones".

Junto con la mujer, fue evacuado también su marido, que se mantiene asintomático, precisó el ministro.

"Todas las medidas de salud pública siguen activas para garantizar la contención efectiva del virus importado. Insto a los nigerianos a mantenerse vigilantes y a confiar solo en información de fuentes creíbles", concluyó Pate.

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Antes de que el ministro confirmara la noticia, la cadena local Arise TV había reportado que la paciente despegó esta mañana desde el módulo dedicado a jets privados del Aeropuerto Internacional Nnamdi Azikiwe.

Nigeria confirmó el pasado martes un caso importado de la enfermedad que se corresponde con una ciudadana suiza de origen ugandés que regresó a Nigeria tras unas vacaciones en Uganda.

El Gobierno suizo confirmó el viernes a EFE que su ciudadana no estuvo recientemente en la República Democrática del Congo (RDC), al contrario de lo que afirmaron previamente las autoridades de Uganda.

Además, el Ministerio nigeriano de Sanidad informó de que análisis genómicos indicaron que el virus detectado en la mujer "guarda relación genética" con el virus identificado en uno de los contagios de la enfermedad registrados en Kenia, si bien esto no confirma por sí mismo todavía una transmisión directa entre los casos.

Un día antes, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) afirmó que es posible que la paciente de Nigeria y el caso índice de Kenia se cruzaran en el aeropuerto de Entebbe (Uganda) el 3 de octubre, cuando ambos transitaron por él.

Todos estos casos están vinculados con el brote de ébola declarado por la RDC el pasado 15 de mayo -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 9.964 casos confirmados y 4.841 fallecidos.

El virus también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con Uganda, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Kenia (nueve, incluyendo dos muertos), Nigeria (uno), Países Bajos (uno) y Francia (uno).