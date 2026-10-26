Radiografía política de América: el mapa de liderazgos entre la izquierda, la derecha y las tensiones institucionales

El tablero político de América Latina y el Caribe atraviesa un período de fuerte reconfiguración. Entre giros electorales, consolidación de modelos alternativos y cuestionamientos institucionales, la región se divide en bloques marcadamente diferenciados. A continuación, se detalla el perfil de los líderes y figuras representadas en el mapa, su tiempo en el poder y los ejes centrales de sus gestiones o escenarios.

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Bloque de izquierda

Claudia Sheinbaum (México)

En el poder desde el 1 de octubre de 2024. Es la primera mandataria en la historia de México. Llegó a la presidencia en continuidad del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, consolidando la inversión en programas sociales, el fortalecimiento de la soberanía energética y planes de infraestructura de transporte, bajo el desafío constante de la seguridad interna y la articulación diplomática y comercial con Norteamérica.

Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil)

En el poder desde el 1 de enero de 2023 en su tercer mandato constitucional, tras haber gobernado previamente entre 2003 y 2010. Luego de vencer en las urnas a Jair Bolsonaro, reasumió la conducción del país con una agenda centrada en la reducción del hambre, la restitución de políticas de protección ambiental en la Amazonía y un intenso despliegue exterior orientado a posicionar nuevamente a Brasil en los foros multilaterales. Volvió a ganar las elecciones en Brasil y tendrá un cuarto periodo.

Bernardo Arévalo (Guatemala)

En el poder desde el 15 de enero de 2024. Representante del Movimiento Semilla, asumió el Ejecutivo tras sortear intentos de bloqueo judicial promovidos desde sectores del Ministerio Público guatemalteco. Su gestión enfoca los esfuerzos en la transparencia estatal, la lucha contra las redes de corrupción institucionalizada y la modernización de los servicios básicos.

Yamandú Orsi (Uruguay)

En el poder desde el 1 de marzo de 2025. Dirigente del Frente Amplio y exintendente de Canelones, asumió la jefatura de Estado sucediendo a Luis Lacalle Pou tras triunfar en el balotaje presidencial de noviembre de 2024. Su programa promueve la reactivación productiva con cohesión social, el fortalecimiento del sistema educativo y de salud pública, y la profundización de la integración regional.

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Bloque de derecha

Javier Milei (Argentina)

En el poder desde el 10 de diciembre de 2023. Economista y líder de La Libertad Avanza que llegó a la Casa Rosada con la promesa de recortar drásticamente el gasto público. Su mandato se distingue por un estricto programa de equilibrio fiscal, reducción del aparato estatal, reformas desreguladoras promercado y un rotundo alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel.

Nayib Bukele (El Salvador)

En el poder desde el 1 de junio de 2019, actualmente reelecto para un segundo mandato. Respaldado por amplios índices de popularidad, su gestión transformó la seguridad salvadoreña mediante el despliegue del régimen de excepción y la lucha frontal contra las maras, reduciendo a mínimos históricos los homicidios. Su concentración de poder en el Congreso y la justicia le ha valido observaciones y señalamientos de analistas sobre derivas de carácter autoritario, tal como indica el pie del mapa.

Daniel Noboa (Ecuador)

En el poder desde el 23 de noviembre de 2023. Asumió el Ejecutivo tras imponerse en los comicios extraordinarios derivados de la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso. Declaró al país en estado de conflicto armado interno para movilizar a las fuerzas militares contra el crimen organizado y el narcotráfico, en paralelo a reformas económicas urgentes.

Santiago Peña (Paraguay)

En el poder desde el 15 de agosto de 2023. Economista y dirigente del Partido Colorado. Su gestión impulsa la atracción de inversiones internacionales, la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la infraestructura logística y un estricto control de las cuentas fiscales.

José Raúl Mulino (Panamá)

En el poder desde el 1 de julio de 2024. Asumió el mando con un plan enfocado en la generación de empleo, el fomento de la inversión corporativa y la contención de la crisis migratoria mediante operativos y acuerdos para frenar el cruce irregular por la selva del Darién.

Luis Abinader (República Dominicana)

En el poder desde el 16 de agosto de 2020 y reelecto para el período 2024-2028. Líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Su mandato combina crecimiento económico, dinamización del turismo y una estricta política fronteriza y migratoria frente a la crisis de seguridad e ingobernabilidad que atraviesa el vecino Haití.

Laura Fernández (Costa Rica)

En el poder desde el 8 de mayo de 2026. Politóloga y exministra de Planificación y de la Presidencia de la administración de Rodrigo Chaves. Ganó los comicios presidenciales presentándose como la continuidad del proyecto oficialista, con una plataforma enfocada en el combate a la delincuencia, reformas administrativas del Estado y la atracción de capital externo.

José Antonio Kast (Chile)

En el poder desde el 11 de marzo de 2026. Fundador y máximo referente del Partido Republicano. Tras liderar la oposición de derecha durante el ciclo anterior, asumió la presidencia con una agenda de control fronterizo riguroso, lucha contra la delincuencia organizada y recorte del gasto fiscal.

Abelardo de la Espriella (Colombia)

En el poder desde el 7 de agosto de 2026. Abogado y empresario que saltó a la arena política encabezando el movimiento Defensores de la Patria, marcando un giro de rumbo respecto al ciclo de izquierda de Gustavo Petro. Su programa enfatiza el orden público, la seguridad jurídica, el libre mercado y la mano dura institucional.

Keiko Fujimori (Perú)

En el poder desde el 28 de julio de 2026. Conductora de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori. Llegó a la presidencia con un plan de rescate económico centrado en la reactivación minera, la disciplina fiscal, el principio de autoridad frente al delito común y la búsqueda de estabilidad tras años de pugnas continuas entre el Congreso y el Ejecutivo.

Rodrigo Paz Pereira (Bolivia)

En el poder desde el 8 de noviembre de 2025. Exalcalde de Tarija y exsenador nacional. Su arribo a la jefatura de Estado puso fin al ciclo de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), priorizando la estabilización de las reservas monetarias del país, la recuperación energética, la apertura a la inversión privada y la reinserción en mercados comerciales internacionales.

Nasry Asfura (Honduras)

En el poder desde el 27 de enero de 2026. Empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa por el Partido Nacional. Tras imponerse al oficialismo de izquierda de Libre, su mandato colocó el acento en el desarrollo de infraestructura pública, la creación de puestos de trabajo y la cooperación regional en materia de combate al crimen transnacional.

Regímenes autoritarios y mandatos Cuestionados (izquierda)

Miguel Díaz-Canel (Cuba)

En el poder desde el 19 de abril de 2018. Es el primer secretario del Partido Comunista y presidente de Cuba, sucediendo en el mando a Raúl Castro. Su administración afronta una severa crisis socioeconómica, energética y migratoria, marcada por recurrentes apagones, desabastecimiento de insumos básicos y un aparato judicial volcado a la persecución de protestas y expresiones disidentes.

Daniel Ortega y Rosario Murillo (Nicaragua)

En el poder desde el 10 de enero de 2007 de forma ininterrumpida, sumado al mandato previo de Ortega entre 1979 y 1990. Catalogados formalmente en la infografía como copresidentes, han consolidado una estructura autocrática. Su régimen desarticuló el entramado democrático mediante encarcelamientos arbitrarios, destierro y despojo de nacionalidad a opositores, además del cierre forzado de miles de organizaciones civiles e instituciones religiosas.

Delcy Rodríguez (Venezuela)

En funciones bajo la figura de presidenta encargada según el gráfico. Es una de las figuras centrales de la estructura de poder chavista y vicepresidenta ejecutiva de la administración de Nicolás Maduro. Su señalamiento con esta asignación institucional en el mapa refleja las profundas disputas de legitimidad que atraviesa el poder en Venezuela tras comicios cuestionados por la comunidad internacional, en un contexto de aislamiento diplomático, falta de transparencia electoral y denuncias sobre vulneraciones a los derechos fundamentales.