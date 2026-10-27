Mundo
27 de octubre de 2026 - 11:23

Flávio Bolsonaro habría intentado huir a Estados Unidos, reportan medios argentinos

Flávio Bolsonaro habría intentado huir a Estados Unidos.
Flávio Bolsonaro habría intentado huir a Estados Unidos. Photo by Evaristo Sa / AFP.200829+0000 EVARISTO SA

Medios como TN, Infobae y La Nación de Argentina reportan que un avión privado de la firma Baires Fly fue retenido en el aeropuerto de Iguazú, provincia de Misiones, y se sospecha que el excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro, tenía planeado partir desde el vecino país rumbo a Estados Unidos. La Justicia brasileña le prohibió salir del país, ya que está siendo investigado en varias causas por lavado de dinero y evasión.

Por ABC Color
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Un avión privado Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW se encuentra en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, después de que se suspendiera el vuelo que tenía previsto partir hacia Estados Unidos a las 14:00 de hoy, según el reporte de Infobae.

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La situación tomó relevancia tras la información publicada por varios medios de que el senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro pretendía abordar esa aeronave rumbo al aeropuerto de Fort Lauderdale, en el condado de Broward.

El 26 de octubre de 2026, Flavio Bolsonaro declaró que un juez de la Corte Suprema le había prohibido salir de Brasil. Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP.
El 26 de octubre de 2026, Flavio Bolsonaro declaró que un juez de la Corte Suprema le había prohibido salir de Brasil. Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP.

Según TN, en la verificación de rutina, las autoridades portuarias habrían detectado que de los cuatro pasajeros que abordarían el avión, uno de ellos iba a ser, presuntamente, el excandidato presidencial de Brasil. El plan de vuelo se canceló.

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¿Por qué Flávio Bolsonaro no puede salir de Brasil?

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenó al senador entregar sus pasaportes y le prohibió dejar el país como medida preventiva en el marco de dos investigaciones contra el hijo de Jair Bolsonaro. Una es por presunto blanqueo de capitales relacionada con un abogado y amigo cercano del senador. La otra es por presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, llamada “Dark Horse”, según detalló TN.

Brasil digiere la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las presidenciales frente a Flávio Bolsonaro. EFE/Isaac Fontana
Brasil digiere la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las presidenciales frente a Flávio Bolsonaro. EFE/Isaac Fontana

El plazo fijado para la entrega de sus documentos era de 24 horas a partir del lunes cuando fue notificado. Bolsonaro todavía no había cumplido con la entrega de los documentos cuando vencía ese período y hasta esta mañana, se desconocía el paradero de Flávio Bolsonaro. Tampoco había confirmación de su ingreso a la Argentina y de que hubiera llegado al aeropuerto de Iguazú, según Infobae.