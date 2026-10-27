Flávio Bolsonaro habría intentado huir a Estados Unidos, reportan medios argentinos

Un avión privado Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW se encuentra en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, después de que se suspendiera el vuelo que tenía previsto partir hacia Estados Unidos a las 14:00 de hoy, según el reporte de Infobae.

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La situación tomó relevancia tras la información publicada por varios medios de que el senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro pretendía abordar esa aeronave rumbo al aeropuerto de Fort Lauderdale, en el condado de Broward.

Según TN, en la verificación de rutina, las autoridades portuarias habrían detectado que de los cuatro pasajeros que abordarían el avión, uno de ellos iba a ser, presuntamente, el excandidato presidencial de Brasil. El plan de vuelo se canceló.

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¿Por qué Flávio Bolsonaro no puede salir de Brasil?

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenó al senador entregar sus pasaportes y le prohibió dejar el país como medida preventiva en el marco de dos investigaciones contra el hijo de Jair Bolsonaro. Una es por presunto blanqueo de capitales relacionada con un abogado y amigo cercano del senador. La otra es por presunta financiación ilegal de la película biográfica sobre su padre, llamada “Dark Horse”, según detalló TN.

El plazo fijado para la entrega de sus documentos era de 24 horas a partir del lunes cuando fue notificado. Bolsonaro todavía no había cumplido con la entrega de los documentos cuando vencía ese período y hasta esta mañana, se desconocía el paradero de Flávio Bolsonaro. Tampoco había confirmación de su ingreso a la Argentina y de que hubiera llegado al aeropuerto de Iguazú, según Infobae.