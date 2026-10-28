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Mundo
28 de octubre de 2026 - 11:35

Accidente de tren en España: solidaridad de los vecinos y desesperación de los familiares

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Urda (España), 28 oct (EFE).- La localidad española de Urda vive este miércoles entre la solidaridad de los vecinos, que se han volcado para ayudar a los afectados por el grave accidente ferroviario ocurrido en ella, y la desesperación de quienes siguen buscando a sus familiares con la esperanza de encontrarlos entre los heridos.

Por EFE
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En el término municipal de este pueblo de 2.500 habitantes situado en la provincia de Toledo (centro de España) un tren de alta velocidad que se dirigía hacia el sur embistió hoy a otro, en un choque en el que han muerto al menos 64 personas.

Tras la conmoción inicial de los vecinos y autoridades del pueblo, el pabellón polideportivo del municipio se ha habilitado como espacio principal para la llegada de los heridos más leves, hasta donde fueron trasladado en autobuses y en coches particulares de voluntarios que desde primera hora de la mañana se han ofrecido a colaborar.

Es el caso de Judith, vecina de la zona que se ha desplazado hasta estas instalaciones para traer, principalmente, agua y comida.

"Es momento de ayudar en lo que se pueda", asegura en declaraciones a EFE Judith, quien añade que "el pueblo salva al pueblo" y que "no faltan manos" para atender a los afectados.

Rosete es una de las heridas y viajaba en el vagón tres del tren de alta velocidad que se estrelló con otro que tenía delante.

Explica que, "como a mitad de camino, el tren paró" y el maquinista les informó de que estaban "retenidos" porque había "afluencia".

Media hora después se produjo el choque: "Salimos disparados todos" y "el vagón, de repente, roto". "Cuando me levanté vi el otro tren volcado enfrente", señala esta pasajera, quien define la situación como "desastrosa".

Relata que ella estaba "encogida", con la cabeza tapada porque "caían cosas", y que tuvieron que sacarla, pero incide en que, afortunadamente, se encuentra "bien" y en que solo tiene "un golpe en la nariz" que le provocó una hemorragia.

Tania viajaba en el vagón cinco del tren embestido y cuenta que el vehículo se quedó parado unos "15 minutos", después arrancó, "frenó de golpe" y hubo "un impacto muy grande", tras el cual los pasajeros "nos ayudamos unos a otros".

En el otro lado de la historia están los familiares de los pasajeros que, tras llamar a los hospitales y no localizarlos, se han desplazado hasta este pabellón con la esperanza de encontrarlos entre los heridos leves.

Con lágrimas y desesperación en sus rostros, unos esperan información mientras otros critican el mantenimiento de los trenes y sostienen que es "una vergüenza" que pase esto en España "una y otra vez".

El accidente ocurrió este miércoles a primera hora de la mañana, cuando, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transportes, un tren de alta velocidad que viajaba con 378 pasajeros embistió un tren con 147 pasajeros, según los registros de la empresa ferroviaria española Renfe, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

La colisión ocasionó un saldo provisional de 64 muertos y más de 50 heridos y hasta allí se trasladaron numerosas unidades de bomberos y ambulancias, al tiempo que Renfe anunció que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares.

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