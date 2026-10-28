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Mundo
28 de octubre de 2026 - 14:45

Choque de dos aeronaves deja un fallecido en Uruguay

Imagen sin descripción

Montevideo, 28 oct (EFE).- Un accidente aéreo ocurrido este miércoles en Uruguay, tras la colisión de dos aeronaves a unos 60 kilómetros de Montevideo, dejó una persona fallecida

Por EFE
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Según informó la Fuerza Aérea en un comunicado, el hecho ocurrió sobre el mediodía en el balneario de Guazuvirá, ubicado en el departamento (provincia) de Canelones, entre la capital del país y la reconocida ciudad de Punta del Este.

Detalló que dos aeronaves civiles colisionaron en el aire y esto llevó a que una de ellas debiera hacer un aterrizaje de emergencia en un aeroclub de la zona, mientras que la otra -modelo Rihn DR-109- "se precipitó a tierra, registrándose el fallecimiento de su único ocupante".

Tras este hecho, un equipo de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, integrado por su director y un investigador, arribó al lugar "para llevar adelante las actuaciones y pericias correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del suceso".

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