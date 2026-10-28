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Música
28 de octubre de 2026 - 09:35

Subastarán carta en la que ofrecían a Charlie Watts unirse a los Rolling Stones

Charlie Watts, emblemático baterista de la banda británica Rolling Stones, durante un concierto en 2018. El músico falleció en el año 2021.
Charlie Watts, emblemático baterista de la banda británica Rolling Stones, durante un concierto en 2018. El músico falleció en el año 2021.HAYOUNG JEON

DUBLÍN. La casa Sotheby’s subastará el próximo diciembre una carta manuscrita de Brian Jones a Charlie Watts en la que intenta convencer al baterista para que se una a la banda que se convertiría en ‘The Rolling Stones’, según informó este miércoles el diario ‘The Guardian’.

Por EFE
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La misiva, fechada en 1962 y que conserva su sobre original, verá la luz por primera vez en más seis décadas, después de haber permanecido en posesión de la hermana de Watts (1941-2021) durante todo este tiempo.

Lea más: Luigi Manzoni explora su identidad musical en su nuevo álbum “Me quedo acá”

La carta está dirigida, explicó el periódico, al señor “C. Watts”, con la dirección del domicilio familiar donde creció el músico en el barrio de Wembley, al noroeste de Londres.

Jones (1942-1969), que entonces lideraba la banda aún sin nombre definitivo, comienza el texto con una disculpa por la osadía de escribir directamente al baterista, quien en aquel momento trabajaba en publicidad y tocaba junto Alexis Korner en ‘Blues Incorporated’, una de las principales bandas de la escena londinense de ‘rhythm and blues’.

Según ‘The Guardian’, Watts se había mostrado inicialmente reacio a comprometerse con el grupo del guitarrista, entonces unos desconocidos que ni siquiera tenían nombre.

Lo que dice la carta de Brian Jones a Charlie Watts para invitarlo a The Rolling Stones

“Querido Charlie -escribió Jones-, si consideras esta carta bastante impertinente, discúlpame. Estamos buscando un buen baterista. Ya consideramos que nuestra banda es mucho mejor que la de Alex: estamos consiguiendo un sonido muy compacto”.

The Rolling Stones. Mick Jagger, Ronnie Wood, Charlie Watts y Keith Richards.
The Rolling Stones. Mick Jagger, Ronnie Wood, Charlie Watts y Keith Richards.

“¡Nuestro baterista actual es pésimo!”, agregó el músico en una posdata en la que también aseguraba que el grupo ya tenía dos guitarras, armónica y piano y que su intención era incorporar un bajo más adelante.

Pese a estos intentos, Watts no se incorporó oficialmente a los Stones hasta enero de 1963, siete meses después, cuando el bajista Bill Wyman también se había unido a la banda para completar una sección rítmica legendaria.

El grupo actuó el 2 de febrero de 1963 con su primera formación de seis integrantes: Wyman, Jones, Keith Richards, Mick Jagger, el pianista Ian Stewart y Watts, quien permaneció en los Stones durante casi seis décadas, hasta su muerte en agosto de 2021.

La casa de apuestas considera que la carta ofrece “una extraordinaria visión de primera mano” de los meses de formación del grupo y de su determinación por incorporar a Watts, de acuerdo con The Guardian.

La misiva estará expuesta al público en la sede de Sotheby’s en Nueva York del 2 al 8 de diciembre, mientras que las pujas en línea estarán abiertas desde el 2 de diciembre hasta una subasta de artículos de ‘Rock & Pop’ que se celebrará el 15 de diciembre.

Se estima que la carta podría alcanzar un precio de entre 70.000 y 80.000 dólares.

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