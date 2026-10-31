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Mundo
31 de octubre de 2026 - 22:45

El Gobierno de Bolivia declara "emergencia nacional" por el fenómeno de El Niño

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La Paz, 31 oct (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este sábado la decisión de su Gobierno de declarar "emergencia nacional" para habilitar recursos "económicos y humanos" debido a la sequía y como prevención ante los primeros efectos del fenómeno de El Niño.

Por EFE
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En un mensaje grabado transmitido por el canal estatal Bolivia TV, Paz indicó que firmó un decreto como una acción anticipada y coordinada con la cooperación internacional "para poder tratar este fenómeno".

El mandatario afirmó que El Niño "tendrá golpes muy duros" en Bolivia, con "sequía e inundaciones", por lo que será necesaria la cooperación de "todas las instituciones", como las alcaldías, gobernaciones, Fuerzas Armadas y la Policía, para afrontar dicha situación.

Paz adelantó que "hay 63 comunidades que ya están sufriendo y se han declarado en sequía", mientras que otras "se están preparando para posibles inundaciones", aunque no detalló cuáles podrían ser las regiones o poblaciones más afectadas.

"Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para que esta sequía que ya está golpeando a varias regiones del país y las inundaciones posteriores sean del menor impacto posible", remarcó.

El decreto 5759, que ya fue publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, declara la emergencia nacional ante "el inminente riesgo de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes asociados al fenómeno El Niño 2026-2027".

También instruye a los ministros para que se encarguen de la ejecución y cumplimiento de la norma dictada.

Esta semana, el Viceministerio de Defensa Civil alertó que al menos 78.217 familias fueron afectadas por la sequía ocasionada por el fenómeno de El Niño, las cuales pertenecen a siete de las nueve regiones del país.

Asimismo, indicó que los departamentos más afectados son La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

A la sequía que afecta algunas zonas pueden sumarse otras que posiblemente queden afectadas por inundaciones debido al inicio de la temporada de lluvias, que habitualmente abarca los meses de noviembre a marzo.

El fenómeno climático de El Niño consiste en un calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial y el debilitamiento de los vientos alisios, lo que se manifiesta con alteraciones en la atmósfera que ocasionan sequías o fuertes lluvias seguidas de inundaciones.

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